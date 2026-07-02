Nemzeti Sportrádió

Lukaku tovább szárnyal, hihetetlen tíz év van mögötte

R. D. P.R. D. P.
2026.07.02. 09:59
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foci vb 2026 Romelu Lukaku belga labdarúgó-válogatott

A belga válogatott színeiben Romelu Lukaku 130 mérkőzésen 92 gólt szerzett és 20 gólpasszt adott. Ezzel a nemzetközi (válogatott) futball történetének ötödik legeredményesebb gólszerzője, az európai játékosok között pedig a második helyen áll.

Pályafutása első 52 válogatott mérkőzésén ugyanakkor még csak 17 gólig és 3 gólpasszig jutott, ami nagyrészt annak tudható be, hogy akkor még nagyon fiatal volt – 2016-ban mindössze 23 éves lett.

Romelu Lukaku Szenegál ellen kulcsfontosságú gólt szerzett (Fotó: Getty Images)

A 2016. szeptember 2-án, Spanyolország elleni mérkőzés óta – vagyis közel tíz éve – Lukaku 78 alkalommal lépett pályára nemzeti színekben. Ezek közül 67-szer kezdőként, 11-szer csereként állt be, és ezeken a találkozókon összesen 92 gólból vette ki a részét (75 gól, 17 gólpassz).

foci vb 2026 Romelu Lukaku belga labdarúgó-válogatott
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