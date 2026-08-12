Újabb sztárjátékos Isztambulban: Romelu Lukaku érkezését bejelentette a Fenerbahce

Romelu Lukaku, belga válogatott 33 éves gólrekordere (132 meccsen 93 találat) távozott a Napolitól, amelynél két idényt töltött egy olasz bajnoki cím kíséretében, s Törökország felé vette az irányt. Az, hogy mennyiért vált klubot a veterán csatár, egyelőre ismeretlen, de állítólag 6 millió euró körüli összegről van szó.

Ami biztos, hogy a Fenerbahce elképesztő nyarat produkál eddig: többek között Mason Greenwoodot (Marseille, 39 milluó euró), Vedat Muriqit (Mallorca, 15.5 millió euró) és Nathan Akét (Manchester City, 8.17 millió euró) szerződtette, miközben a keretében eddig is olyan sztárok voltak, mint Éderson, Milan Skriniar, N'Golo Kanté vagy éppen Marco Asensio.

Lukaku hivatalos bemutatására ma (kedden) 22 órától kerül sor.

Mint ismert, a Fenerbahce nagy megmérettetés előtt áll, a BL-selejtező negyedik körében a francia Lyon lesz az ellenfele.