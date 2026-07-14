Nemzeti Sportrádió

A World Soccer szakírója szerint Tuchel Angliája jobb, mint Southgate-é volt

V. H. L.V. H. L.
2026.07.14. 14:38
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Thomas Tuchel még erősebbé tette az egyébként sem gyenge angol válogatottat (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Anglia labdarúgó-világbajnokság 2026 Keir Radnedge Thomas Tuchel Argentína exkluzív interjú
Nagyobb intenzitás, bátrabb futball, tudatos mérkőzésmenedzselés és Jude Bellingham központi szerepe – ezek jelentik a legnagyobb különbséget Thomas Tuchel és Gareth Southgate angol válogatottja között Keir Radnedge szerint. A World Soccer legendás szakírója, az AIPS Labdarúgó Munkacsoportjának vezetője, az angol és a világ futballtörténetének egyik legelismertebb szakértője a Nemzeti Sportnak arról beszélt, miért tisztelik feltétel nélkül a játékosok a német szövetségi kapitányt, és miben kell Angliának javulnia, ha le akarja győzni a címvédő Argentínát.
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Keir Radnedge: Tuchel Angliája már nem Southgate Angliája – exkluzív

A World Soccer neves szakírója szerint az elődöntőbe jutott négy válogatott bármelyike megnyerheti a vb-t, de Franciaországot tartja a legmeggyőzőbbnek.

 

foci vb 2026 Anglia labdarúgó-világbajnokság 2026 Keir Radnedge Thomas Tuchel Argentína exkluzív interjú
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