A World Soccer szakírója szerint Tuchel Angliája jobb, mint Southgate-é volt

Nagyobb intenzitás, bátrabb futball, tudatos mérkőzésmenedzselés és Jude Bellingham központi szerepe – ezek jelentik a legnagyobb különbséget Thomas Tuchel és Gareth Southgate angol válogatottja között Keir Radnedge szerint. A World Soccer legendás szakírója, az AIPS Labdarúgó Munkacsoportjának vezetője, az angol és a világ futballtörténetének egyik legelismertebb szakértője a Nemzeti Sportnak arról beszélt, miért tisztelik feltétel nélkül a játékosok a német szövetségi kapitányt, és miben kell Angliának javulnia, ha le akarja győzni a címvédő Argentínát.