Kapitánya gólrekordjának megdöntésére készül Mohamed Szalah

NEM A LEGJOBBAN VÁRT párharc a világbajnokságon az Ausztrália–Egyiptom mérkőzés, de Mohamed Szalah miatt kifejezetten érdekesnek tűnik: a nyáron a Liverpooltól kilenc év után távozó klasszis támadót ugyanis már csak egy gól választja el attól, hogy beérje az egyiptomi válogatott legeredményesebb futballistáját, Hoszam Haszant. Külön pikantériája a helyzetnek, hogy az 59 éves szakember jelenleg Egyiptom szövetségi kapitánya…

Haszan hatvankilencig jutott, Szalah jelenleg hatvannyolcnál jár, az más kérdés, hogy a trénernek 176, míg Szalahnak 117 válogatott mérkőzésre volt ahhoz szüksége, hogy elérje ezt a magas számot. A csatár a világbajnokságon is sokat tett azért, hogy Egyiptom másodikként jusson tovább a csoportjából, Belgium ellen (1–1) gólpasszt adott, Új-Zéland ellen (3–1) is remekelt, szerzett egy gólt, és kiosztott egy gólpasszt – Irán ellen (1–1) nem volt eredményes.

Ami az ausztrálok elleni, dallasi találkozót illeti, az egyiptomi válogatottban nem léphet pályára a sárga lapos eltiltását töltő középpályás, Mohanad Lasin, aki az eddigi három világbajnoki mérkőzést végigjátszotta.

„Büszkék vagyunk arra, hogy veretlenek maradtunk a csoportkörben, annak ellenére, hogy nehéz ellenfelek ellen kellett helytállnunk – mondta Hoszam Haszan, Egyiptom szövetségi kapitánya a fifa.com oldalnak. – Szeretném megköszönni a játékosaimnak, mert hatalmas örömet szereztek a szurkolóinknak. A folytatásban is képesek vagyunk megmutatni a saját futballstílusunkat, de ha a helyzet úgy kívánja, alkalmazkodunk is.”

Ausztráliában is nagy várakozással tekintenek az Egyiptom elleni összecsapásra: „A második helyen végezni a csoportunkban hatalmas eredmény, erre nagyon büszkék lehetünk – mondta Jackson Irvine, az ausztrál válogatott középpályása a fifa.com-nak. – Mi szeretnénk lenni az első ausztrál csapat, amelyik az egyenes kiesés szakaszban mérkőzést nyer egy világbajnokságon. Ennek szellemében készülünk Egyiptom ellen.”

A mérkőzés továbbjutója az Argentína–Zöld-foki-szigetek párharc győztesével méri össze az erejét.