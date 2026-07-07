Nemzeti Sportrádió

„Ő az elveszett ikertestvérem” – Haalandot utánozva robbant be a svéd modell

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.07.07. 09:50
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foci vb 2026 Julia Gropp utánzás Erling Haaland norvég labdarúgó-válogatott paródia
Internetes szenzáció lett a 22 éves svéd modell, Julia Gropp, miután kifigurázta Erling Haaland ikonikus mozgását. A humoros videó egyetlen hét alatt csaknem 90 milliós nézettséget ért el, és hatalmas követőtábort hozott számára – majd újabb utánzásokat, videóötleteket...

Julia Groppot már korábban is gyakran hasonlították a norvég válogatott és a Manchester City csatárához, Erling Haalandhoz. Követői szerint a világos haja, kék szeme és arcvonásai meglepően emlékeztetnek a futballsztárra.

A modell elmondása szerint az ötlet akkor született meg, amikor több vicces felvételt is látott Haaland mérkőzéseiről. Ezek után úgy döntött, kamerája előtt utánozza a támadó jellegzetes járását és mozdulatait.

Az első videó minden várakozást felülmúlt: egy hét alatt 87 millió megtekintést gyűjtött, emellett több mint 200 ezer új követőt szerzett vele a közösségi oldalain.

Julia tréfásan úgy emlegeti Haalandot, mint az „elveszett ikertestvérét”, és bízik benne, hogy egyszer személyesen is találkozhatnak, hogy közösen készítsenek tartalmat.

A világbajnokság kieséses szakaszában a svéd modell Norvégiának szurkol, és reméli, hogy a szomszédos ország válogatottja minél tovább jut a tornán – a negyeddöntőben az angol válogatottal találkoznak Haalandék.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
Július 11., szombat
23.00: Norvégia–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

foci vb 2026 Julia Gropp utánzás Erling Haaland norvég labdarúgó-válogatott paródia
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