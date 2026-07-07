„Ő az elveszett ikertestvérem” – Haalandot utánozva robbant be a svéd modell

Julia Groppot már korábban is gyakran hasonlították a norvég válogatott és a Manchester City csatárához, Erling Haalandhoz. Követői szerint a világos haja, kék szeme és arcvonásai meglepően emlékeztetnek a futballsztárra.

A modell elmondása szerint az ötlet akkor született meg, amikor több vicces felvételt is látott Haaland mérkőzéseiről. Ezek után úgy döntött, kamerája előtt utánozza a támadó jellegzetes járását és mozdulatait.

Az első videó minden várakozást felülmúlt: egy hét alatt 87 millió megtekintést gyűjtött, emellett több mint 200 ezer új követőt szerzett vele a közösségi oldalain.

Julia tréfásan úgy emlegeti Haalandot, mint az „elveszett ikertestvérét”, és bízik benne, hogy egyszer személyesen is találkozhatnak, hogy közösen készítsenek tartalmat.

A világbajnokság kieséses szakaszában a svéd modell Norvégiának szurkol, és reméli, hogy a szomszédos ország válogatottja minél tovább jut a tornán – a negyeddöntőben az angol válogatottal találkoznak Haalandék.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

Július 11., szombat

23.00: Norvégia–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!