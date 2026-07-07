Angol szurkolók segítettek, vízből mentettek ki egy hölgyet

Dermesztő jelenetsorok zajlottak le a Mexikó–Anglia világbajnok nyolcaddöntő előtt nem sokkal. A két szurkolótábor néhány tagja egy kikötőben töltötte a meccs előtti órákat, sokan hajózással ütötték el a kezdőrúgásig hátralévő időt. Ám az egyik mexikói szurkoló hölgy megcsúszott, a vízbe esett, majd kétségbeesetten segítségért kiabált. A leggyorsabban az egyik angol drukker eszmélt, aki rögtön utánanyúlt a pórul járt hölgynek, és gyorsan kiemelte a vízből.

Fotó: AFP

A szerencsétlenül járt mexikóit szemmel láthatóan megviselték a történek, hosszú percekig feküdt a hajó padlóján, majd hosszasan megköszönte a segítséget. A hölgynek duplán nem volt jó estéje, előbb a vízbe pottyant, majd csapata kiesett Anglia ellen a vb-nyolcaddöntőben.