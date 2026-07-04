Nemzeti Sportrádió

TCR World Tour: Michelisz harmadik a franciaországi időmérőn

H. L.H. L.
2026.07.04. 16:29
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Michelisz megcélozta a dobogót Franciaországban (Fotó: Facebook/michelisz.norbert)
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Le Castellet Michelisz Norbert TCR World Tour Mikel Azcona Hyundai
Mikel Azcona szerezte meg a pole pozíciót a TCR World Tour franciaországi hétvégéjének időmérőjén. A spanyol mögött Yann Ehrlacher következett, míg az első hármast Michelisz Norbert zárta.

Két szabad hétvége után folytatódott a TCR World Tour idei kiírása, a mezőny Valencia után Le Castellet-be tette át a székhelyét, ahol a pénteki szabadedzésekkel vette kezdetét a program. A nyitányon három hazai versenyző, Victor Weyrich, Aurélien Comte, illetve Yann Ehrlacher zárt az élen, míg a bajnokságot vezető Santiago Urrutia hetedik lett. A Hyundai versenyzői közül Mikel Azcona ötödikként, Michelisz Norbert pedig kilencedikként kezdett. 

A folytatásban Michelisz vette át az irányítást Franciaországban, hiszen az ő elsőségével zárul a második gyakorlás. Mögötte Ehrlacher és Azcona érkezett, míg Urrutia a hatodik helyről várta a szombati időmérőt. 

Az első szakaszban Ehrlacher állt az élre hazai közönség előtt, igaz, a francia előnye csak 29 ezred volt Azcona előtt. Harmadikként Michelisz zárt, majd Teddy Clairet és Urrutia egészítette ki a top 5-öt. A hatodik a bajnokságban második helyet elfoglaló Thed Björk lett, őt Ma Csing-hua, Weyrich, Comte és Jenson Brickley követte az első tízben. Továbbjutott még Julien Briche és Manuel Fernandes is, igaz, előbbi alatt megadta magát az autó a szegmens végén. 

A második szakaszban továbbra is Ehrlacher és a két a Hyundai diktálta a tempót, s végül Azcona szerezte meg a pole pozíciót. A spanyol pilóta 99 ezreddel előzte meg Ehrlacher-t, míg Michelisz 3 tized lemaradással érkezett a harmadik helyen. A magyart Björk és Urrutia követte, majd Brickley, Comte, Clairet, Ma és Fernandes zárta a top 10-et. Weyrich motorprobléma miatt nem tudott mért kört teljesíteni. 

Urrutia és Ma ugyanakkor az összeszedett három megrovás miatt egyenként tíz rajthelyes büntetésben részesült, így ők ketten a mezőny hátsó feléből várhatják majd a rajtot. 

Folytatás 12 óra 40 perckor az első versennyel. 

A világbajnokság állása öt verseny után: 1.Santiago Urrutia (uruguayi, Geely Cyan Racing) 144 pont, 2. Thed Björk (svéd, Geely Cyan Racing) 126 pont, 3. Mikel Azcona (spanyol, BRC Hyundai N Squadra Corse) 126 pont, 4. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse) 114 pont, 5. Aurélien Comte (francia, CUPRA Leon VZ TCR) 103 pont. 6. Yann Ehrlacher (francia, Geely Cyan Racing) 87 pont. 
 


 

 

Le Castellet Michelisz Norbert TCR World Tour Mikel Azcona Hyundai
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