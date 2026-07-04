TCR World Tour: Michelisz harmadik a franciaországi időmérőn

Két szabad hétvége után folytatódott a TCR World Tour idei kiírása, a mezőny Valencia után Le Castellet-be tette át a székhelyét, ahol a pénteki szabadedzésekkel vette kezdetét a program. A nyitányon három hazai versenyző, Victor Weyrich, Aurélien Comte, illetve Yann Ehrlacher zárt az élen, míg a bajnokságot vezető Santiago Urrutia hetedik lett. A Hyundai versenyzői közül Mikel Azcona ötödikként, Michelisz Norbert pedig kilencedikként kezdett.

A folytatásban Michelisz vette át az irányítást Franciaországban, hiszen az ő elsőségével zárul a második gyakorlás. Mögötte Ehrlacher és Azcona érkezett, míg Urrutia a hatodik helyről várta a szombati időmérőt.

Az első szakaszban Ehrlacher állt az élre hazai közönség előtt, igaz, a francia előnye csak 29 ezred volt Azcona előtt. Harmadikként Michelisz zárt, majd Teddy Clairet és Urrutia egészítette ki a top 5-öt. A hatodik a bajnokságban második helyet elfoglaló Thed Björk lett, őt Ma Csing-hua, Weyrich, Comte és Jenson Brickley követte az első tízben. Továbbjutott még Julien Briche és Manuel Fernandes is, igaz, előbbi alatt megadta magát az autó a szegmens végén.

A második szakaszban továbbra is Ehrlacher és a két a Hyundai diktálta a tempót, s végül Azcona szerezte meg a pole pozíciót. A spanyol pilóta 99 ezreddel előzte meg Ehrlacher-t, míg Michelisz 3 tized lemaradással érkezett a harmadik helyen. A magyart Björk és Urrutia követte, majd Brickley, Comte, Clairet, Ma és Fernandes zárta a top 10-et. Weyrich motorprobléma miatt nem tudott mért kört teljesíteni.

Urrutia és Ma ugyanakkor az összeszedett három megrovás miatt egyenként tíz rajthelyes büntetésben részesült, így ők ketten a mezőny hátsó feléből várhatják majd a rajtot.

Folytatás 12 óra 40 perckor az első versennyel.

A világbajnokság állása öt verseny után: 1.Santiago Urrutia (uruguayi, Geely Cyan Racing) 144 pont, 2. Thed Björk (svéd, Geely Cyan Racing) 126 pont, 3. Mikel Azcona (spanyol, BRC Hyundai N Squadra Corse) 126 pont, 4. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse) 114 pont, 5. Aurélien Comte (francia, CUPRA Leon VZ TCR) 103 pont. 6. Yann Ehrlacher (francia, Geely Cyan Racing) 87 pont.





