Nemzeti Sportrádió

Piros Zsombor szetthátrányból fordítva jutott be a döntőbe a brassói tenisztornán

T. Z.T. Z.
2026.07.04. 16:16
null
Piros Zsombor (Fotó: Getty Images)
Címkék
férfi tenisz Piros Zsombor Brassó
A második helyen kiemelt Piros Zsombor bejutott a brassói salakpályás challenger tenisztorna vasárnapi döntőjébe, miután szetthátrányból fordítva legyőzte a lengyel Maks Kasnikowskit.

A világranglista 169. helyén álló magyar játékos rögtön az első adogatójátékát elveszítette a szombati elődöntőben, Kasnikowski (284.) pedig ezt az előnyét kihasználva 35 perc alatt szettelőnybe került. A folytatásban Piros jobban összpontosított, 2:1-nél ő brékelt és egyenlíteni is tudott. A döntő játszma elején is el tudta venni riválisa adogatójátékát Piros, majd egy újabb brékkel 4:1-re távolodott, innen pedig már magabiztosan lezárta az 1 óra 57 percig tartó találkozót.

A fináléban az amerikai Keegan Smith (247.) vár a magyar játékosra.

TENISZ
BRASSÓ (97 640 dollár összdíjazás, salak)
Piros Zsombor (2.)–Maks Kasnikowski (lengyel) 4:6, 6:3, 6:2

 

férfi tenisz Piros Zsombor Brassó
Legfrissebb hírek

Zverev jó két óra alatt továbbjutott a második fordulóból Wimbledonban

Tenisz
2026.07.02. 20:12

Isten veled, Csonti! – emlékezés Szikszay Andrásra

Képes Sport
2026.06.30. 13:48

Marozsán nem jutott be a fináléba, szettelőnyről kikapott a mallorcai tenisztorna elődöntőjében

Tenisz
2026.06.26. 20:31

Wimbledon: Piros Zsombor nyert a selejtezőben

Tenisz
2026.06.22. 13:20

Fucsovics Márton az első fordulóban búcsúzott a londoni tenisztornától

Tenisz
2026.06.16. 14:25

Erste Liga: a BJA, a Brassó és a Miskolc is hosszabbított egy játékosával

Jégkorong
2026.06.12. 16:43

Roland Garros: Cobolli szerint Zverev pályafutása miatt is megérdemelte a Grand Slam-győzelmet

Tenisz
2026.06.08. 08:47

Berrettini megsérült, Arnaldi játszhat olasz házi elődöntőt a Roland Garroson

Tenisz
2026.06.03. 22:49
Ezek is érdekelhetik