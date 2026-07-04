Piros Zsombor szetthátrányból fordítva jutott be a döntőbe a brassói tenisztornán

A világranglista 169. helyén álló magyar játékos rögtön az első adogatójátékát elveszítette a szombati elődöntőben, Kasnikowski (284.) pedig ezt az előnyét kihasználva 35 perc alatt szettelőnybe került. A folytatásban Piros jobban összpontosított, 2:1-nél ő brékelt és egyenlíteni is tudott. A döntő játszma elején is el tudta venni riválisa adogatójátékát Piros, majd egy újabb brékkel 4:1-re távolodott, innen pedig már magabiztosan lezárta az 1 óra 57 percig tartó találkozót.

A fináléban az amerikai Keegan Smith (247.) vár a magyar játékosra.

TENISZ

BRASSÓ (97 640 dollár összdíjazás, salak)

Piros Zsombor (2.)–Maks Kasnikowski (lengyel) 4:6, 6:3, 6:2