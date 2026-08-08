Vinícius Júnior a meghosszabbított út első lépését Budapesten teheti meg

Hozzá kell tenni, hogy az egyezkedések elakadását több külső körülmény is nehezítette. A Real Madrid időközben 125 millió euróért megszerezte Yan Diomandét, ami újabb kérdéseket vetett fel a támadósor jövőjéről, és felerősítette a pletykákat, hogy a klub esetleg a brazil játékos eladásából teremtené meg a pénzügyi egyensúlyt. A legnagyobb hullámot azonban az Arsenal érdeklődése indította el. Az angol bajnok hajlandónak mutatkozott mélyen a zsebébe nyúlni, hogy megszerezze Viníciust, igaz, több spanyol forrás is arról írt, hogy a londoni ajánlat, legalább is részben, taktikai eszköz volt arra, hogy a támadó jobb feltételeket harcoljon ki magának.

A madridi vezetés ugyanakkor végig attól tartott, hogy ha nem sikerül gyorsan megállapodni, a brazil távozása elkerülhetetlenné válik, és az idő ezúttal nem Florentino Pérez klubelnöknek dolgozott, minden egyes eltelt nappal ugyanis kevesebbet ért a labdarúgó játékjoga. A helyzet olyannyira feszülté vált, hogy a Real Madrid már azt is mérlegelte, hogy ha nem sikerül egymás tenyerébe csapniuk, még a nyár folyamán eladja a játékost, nehogy jövőre ingyen veszítse el. A klub kommunikációja persze nyugodtnak tűnt, de a háttérben egyre nagyobb volt a nyomás, hiszen a brazil a támadósor egyik alappillére, és José Mourinho érkezésével még fontosabbá vált a szerepe. Az erőskezű portugál edző ráadásul prioritásként kezelte a hosszabbítást, mert nem akarta úgy elkezdeni az idényt, hogy a keret egyik legfontosabb tagjának helyzete bizonytalan.

Kylian Mbappé bérszintjét

azért nem sikerült elérni…

A fordulópontot egy személyes találkozó hozta el: José Ángel Sánchez, a Real Madrid operatív igazgatója és Juni Calafat, a klub nemzetközi futballért felelős igazgatója és fő játékosmegfigyelője ült le Vinícius ügynökeivel, és néhány óra alatt sikerült elmozdítaniuk a holtpontról a folyamatot. A legfőbb vita a fizetés körül zajlott: a támadó bruttó harmincmillió eurót szeretett volna – ez a keret legjobban fizetett játékosának, Kylian Mbappénak a bérszintje –, a klub húszmilliót ajánlott, végül huszonnégy-huszonöt millió euró körüli fizetésben állapodtak meg. A Real Madrid emellett növelte a játékos képi jogokból származó részesedését, de nem engedett a korábban felkínált aláírási bónuszból. Mindez elegendőnek bizonyult a megállapodáshoz, mert a felek számára egyébként egyértelmű volt, hogy a brazil maradni akar, a klub pedig nem engedheti el a korszak egyik legfontosabb játékosát.

A hosszabbítás egyik legfőbb nyertese José Mourinho, aki így stabilizált öltözővel vághat neki az idénynek, ráadásul a Diomandé, Bellingham, Mbappé, Vinícius négyes olyan támadósort ad a kezébe, amilyenre Madridban régóta vártak. A brazil játékos a klub médiájának adott első nyilatkozatában egyből elárulta, mit mondott neki a portugál edző: „Azt szeretné, hogy maradjak az, aki mindig is voltam. Legyek boldog, vidám és továbbra is a saját stílusomban játsszak.”

A rövid monológban a brazil csatár megnyugtatott minden Real-szurkolót, hogy teljes értékű munkát végez, és kizárólag a csapatra összpontosít: „Nagyon jól érzem magam, megismertem az új edzőnket, az új játékostársakat és kőkeményen edzünk. Úgy készülünk, hogy fizikailag jól bírjuk a hosszú idényt, ne legyenek sérülések, mert mindenkire szükség lesz. Napi két tréninget tartunk, az egyik edzőtermi erősítés, amelyen elsősorban lábmunkát végzünk. Igazából hullafáradtak vagyunk, de ilyen egy előszezon, most kell felkészülnünk a kihívásokra.”

Mindenkit megnyugtató

csók a 7-es számú mezre

A hosszabbítás mindemellett megállította a játékos körül kialakult kommunikációs hullámvasutat is. Vinícius a megállapodás előtt minden fotót és bejegyzést törölt a közösségi oldaláról, ami újabb pánikot keltett a szurkolók körében, viszont a bejelentés után azonban egyértelmű üzenettel tért vissza: „Nyolc év a Bernabéuban nagyon rövid idő. Még hat év, és mindörökké.” A posztban külön köszönetet mondott a szurkolóknak, Florentino Péreznek, José Mourinhónak, Juni Calafatnak és José Ángel Sáncheznek, míg az új profilképe, amelyen ismét a Real Madrid címerét csókolja a 7-es számú mezben, egyértelmű jelzés, hogy hosszú távra kötelezi el magát.

A klub hivatalos közleménye hangsúlyozza, hogy Vinícius az elmúlt nyolc év egyik legfontosabb játékosa volt. 375 mérkőzésen 128 gólt szerzett, száz gólpasszt adott, tizennégy trófeát nyert, köztük két Bajnokok Ligáját, és mindkét döntőben gólt lőtt. A brazil a FIFA The Best 2024 győztese, a 2023–2024-es BL-idény legjobb játékosa, kétszeres FIFPro World11 tag, és háromszor került be a BL-évad csapatába. Florentino Pérez régóta a legnagyobb támogatója, a klub elnöke szerint „csak a riválisok akarták Vinícius távozását”. A megállapodás aláírását követően az El Periódico egyenesen úgy fogalmazott, hogy az elnök és a Real Madrid letérdelt a brazil előtt, ami egyáltalán nem szokványos arrafelé.

A hosszabbítás nem mellesleg azt is jelenti, hogy ha Vinícius kitölti a 2032 ig szóló szerződést, tizennégy idényen át lesz a királyi gárda játékosa, amivel Marcelo mögött a második legtöbb időt Madridban töltő külföldi lehet.

Ennek a hosszú – pontosabban: meghosszabbított – útnak az első lépéseit teheti meg a Groupama Arénában Vinícius Júnior.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Ferencváros–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!