Ha július 3. és futball-vb, akkor egy kiadós holland–brazil rugdosódás

1974-ben ezen a napon, július 3-án játszották le minden idők egyik legdurvább világbajnoki mérkőzését: az egyik oldalon Hollandia, a másikon Brazília. A világbajnokságok történetét napról napra feldolgozó vb-öröknaptárunk mai epizódjában felidézünk három tizenegyespárbajt (az olaszok kettőt is elvesztettek, Anglia viszont megtörte rossz sorozatát), látjuk Diego Maradonát játékosként tizenegyest rúgni, szövetségi kapitányként nagyot veszteni, és egyszer friss eltiltottként is hivatkozunk rá – az a Los Angeles-i nyolcaddöntő a román futball talán legszebb vb-emlékét őrzi.

Videókra, korabeli újságcímlapokra, fotókra épülő sorozatunk mai része ide kattintva érhető el!