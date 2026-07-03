Nemzeti Sportrádió

Hamilton nyitott az élen hazai pályán; Antonelli egyelőre Russell előtt Silverstone-ban

H. L.H. L.
2026.07.03. 14:35
Fotó: AFP
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szabadedzés F1 Formula–1 Brit Nagydíj
Lewis Hamilton (Ferrari) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Brit Nagydíj egyetlen szabadedzésén. A hétszeres világbajnokot a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Charles Leclerc (Ferrari) követte, míg az első ötöst George Russell (Mercedes) és Oscar Piastri (McLaren) zárta.

 

 

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Russell hazai áttörésre készül; Antonelli visszavágna az első silverstone-i sprinthétvégén

A Red Bull és a Ferrari is megszorongatná a Mercedest. A versenyzők kihívásokkal teli hétvégére készülnek.

 

77. BRIT NAGYDÍJ
JÚLIUS 3., PÉNTEK
Szabadedzés13.30–14.30
Sprintidőmérő17.30–18.14
JÚLIUS 4., SZOMBAT
Sprintverseny13.00–14.00
Időmérő17.00–18.00
JÚLIUS 5., VASÁRNAP
A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja16.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00

 

 

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