Hamilton nyitott az élen hazai pályán; Antonelli egyelőre Russell előtt Silverstone-ban
Lewis Hamilton (Ferrari) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Brit Nagydíj egyetlen szabadedzésén. A hétszeres világbajnokot a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Charles Leclerc (Ferrari) követte, míg az első ötöst George Russell (Mercedes) és Oscar Piastri (McLaren) zárta.
|77. BRIT NAGYDÍJ
|JÚLIUS 3., PÉNTEK
|Szabadedzés
|13.30–14.30
|Sprintidőmérő
|17.30–18.14
|JÚLIUS 4., SZOMBAT
|Sprintverseny
|13.00–14.00
|Időmérő
|17.00–18.00
|JÚLIUS 5., VASÁRNAP
|A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja
|16.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
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