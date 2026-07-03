Hamilton nyitott az élen hazai pályán; Antonelli egyelőre Russell előtt Silverstone-ban

Lewis Hamilton (Ferrari) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Brit Nagydíj egyetlen szabadedzésén. A hétszeres világbajnokot a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Charles Leclerc (Ferrari) követte, míg az első ötöst George Russell (Mercedes) és Oscar Piastri (McLaren) zárta.

77. BRIT NAGYDÍJ JÚLIUS 3., PÉNTEK Szabadedzés 13.30–14.30 Sprintidőmérő 17.30–18.14 JÚLIUS 4., SZOMBAT Sprintverseny 13.00–14.00 Időmérő 17.00–18.00 JÚLIUS 5., VASÁRNAP A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja 16.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps július 19., 15.00 Magyar Nagydíj, Mogyoród július 26., 15.00 Holland Nagydíj, Zandvoort augusztus 23., 15.00