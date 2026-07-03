Nemzeti Sportrádió

A KIMBA első fokon pert nyert a Csepeli Birkózó Club ellen

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2026.07.03. 12:04
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Kozma István Birkózó Akadéia (Fotó: Nemzeti Sport, archív)
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bírkózás Magyar Birkózók Szövetsége KIMBA
A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány (KIMBA) több mint két évig tartó bírósági eljárás után első fokon pert nyert a Fővárosi Törvényszéken a Csepeli Birkózó Clubbal szemben – olvasható a KIMBA és a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) honlapján megjelent közleményben.

A Csepeli Birkózó Club és elnöke, Märtz József különböző jogcímeken összesen 534 millió forintot követelt a KIMBA-t működtető alapítványtól. A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletében a keresetet megalapozatlannak találta és elutasította, továbbá a Csepeli Birkózó Clubot több mint 7.8 millió forint ügyvédi munkadíj és perköltség megfizetésére kötelezte. A felperes az ítélethirdetésen nem jelent meg.

A KIMBA álláspontja szerint az elsőfokú ítélet megcáfolja azokat a korábbi állításokat, amelyeket Märtz József a nyilvánosság előtt tett, miszerint Németh Szilárd, KIMBA alapítója vagy a KIMBA jogellenesen kiszorította volna a Csepeli Birkózó Clubot a KIMBA sportcsarnokából, illetve tisztességtelenül használta volna fel az akadémia felépítésére biztosított állami támogatást. Az alapítvány szerint az ítélet erkölcsi elégtételt is jelent a KIMBA-t és vezetőit érintő lejárató kampány miatt.

 

bírkózás Magyar Birkózók Szövetsége KIMBA
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