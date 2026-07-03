Vitális Milán: Nem változik sokat a játékunk Efraín Juárezzel
– Rekordokat dönt az idei nyári meleg, hogy bírták az elmúlt hetek edzéseit?
– Sehogy! – válaszolta nevetve lapunk kérdésére a 2025–2026-os NB I-es évad legjobb játékosa, az ETO FC kitűnő középpályása, Vitális Milán. – Ilyen meleget játékosként még sohasem tapasztaltam, de ez valószínűleg évről évre egyre rosszabb lesz. Igencsak kellemetlen tényező, nyilván minden csapatnak a felkészülési időszakban. Nem vagyunk ehhez hozzászokva, délelőtt vagy késő délután edzünk. Ennek ellenére készen állunk az erőnlétet és a mentális tényezőket figyelembe véve is. A jövő héten majd lehűlünk…
– A bajnoki cím megnyerése után sem állhatott le, a válogatott mindkét felkészülési mérkőzésén pályára lépett. Eleget pihent a felkészülés kezdete előtt?
– A kazahok elleni meccs után kaptam egy hetet, szerintem sikerült eleget pihennem. Többet nem is lehetett, mert hamarosan itt a Bajnokok Ligája-selejtező.
– Az idény vége után szinte mindenki készpénznek vette, hogy távozik. Hogyhogy Győrben van még?
– Érvényes szerződésem van továbbra is, ugyanakkor nem zárható ki, hogy még a nyáron távozom. Ezeket az ügyeket a menedzserem intézi, ha komolyra fordulna egy tárgyalás, az emberek úgyis hallanak róla. Amíg az ETO játékosa vagyok, mindent megteszek a klub sikeréért, és hogy minél tovább Európában futballozzunk. Ha a bajnokság kezdetekor is itt leszek, akkor is segítek.
– A klub legendás játékosa, Keglovich László néhány hete az ön édesapjára hivatkozva azt mondta, hogy sok ajánlat közül válogathatnak. Mi a klubváltás elsődleges szempontja? Infrastruktúra? Elit bajnokság? Európai kupa?
– Apa nem szokott nem igazat mondani… Olyan helyre lépnék tovább, ahol szakmailag továbbfejlődhetek, tehát sok játékpercet garantálnak, amivel jobb játékossá válhatok. A többi szempont is fontos, de a szintlépés a lényeg. Sosem voltam még ilyen helyzetben az életben.
– Ha esetleg az ETO eljutna a főtábláig valamelyik európai kupasorozatban, maradna?
– Először is: remélem, hogy az ETO eljut oda, bármelyik sorozatról legyen szó. Ahhoz, hogy erre a kérdésre érdemben tudjak válaszolni, helyzetbe kell kerülnünk. Jelen állás szerint még nem tartunk ott. Azt mondom, jussunk el messzire.
– Efraín Juárez váltotta Borbély Balázst a kispadon: mi az, ami változást jelent a módszerek tekintetében az előző időszakhoz képest?
– Rövidebb, pörgősebb edzések vannak most. Bizakodó vagyok, szerintem a tétmeccseken is látszódik majd a hatása.
– Az edzőmérkőzések alapján továbbra is labdabirtoklásra, hátulról építkezésre alapoz a csapat. Milyen taktikai elem jelent újdonságot az új edző repertoárjában?
– Az elmúlt két-három évben olyan alapokat fektettek le a klubnál a csapatjátékot tekintve, hogy ahhoz nem lehet hozzányúlni, legfeljebb kis pluszt hozzátenni. Ezt megteszi az új edző. Kijöttek azért a hibák a múlt hétvégi Duna-kupán, például a rögzített játékhelyzetekben, a kontrák elleni védekezésben. Az edző mindent látott, és azon vagyunk, hogy javítsunk. Lesznek még elemek, melyeket behoz, de nem változik sokat a játékunk Efraín Juárezzel.
– A jövő héten következik az első Bajnokok Ligája-meccsük a Víkingur Reykjavík ellen. Mit vár a párharctól?
– Mindig úgy készülök a meccsekre, hogy mindenféle külső körülménytől függetlenül a pályán dől el minden. Ezúttal nem kilencven, hanem kétszer kilencven perc alatt. Sok múlik az önbizalmunkon és azon, hogy mekkora alázattal játszunk. Folyamatosan megy az izlandi bajnokság, nekünk ebből a szempontból nehezebb dolgunk lesz. Az időjárás is érdekes tényező, szerintem nekünk könnyebb alkalmazkodnunk a tizenöt fokkal hidegebb időjáráshoz, mint nekik a harmincöt fokhoz. Összességében csak rajtunk, játékosokon és a felkészülésünkön múlik a párharc kimenetele.