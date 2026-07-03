Még nincs 21 éves, de már öt gólban játszott döntő érdemeket ezen a vb-n

Amikor a most 150-szeres válogatott Granit Xhaka bemutatkozott a svájci nemzeti csapatban (2011. június 11.), Johan Manzambi még hatéves sem volt; az idő rohan, ma vállt vállnak vetve harcolnak, és nem mondhatni, hogy a jelenleg 16-szoros válogatott fiatal középpályás potyautas lenne. Manzambi adott egy kulcspasszt Algéria ellen is, így már öt gólban szerzett döntő érdemeket ezen a világbajnokságon: hármat maga szerzett, kettőt gólpasszal készített elő. A Freiburg légiósa a 21. életévében jár (20 év, 261 nap), nála fiatalabban csupán négy játékos játszott szerepet legalább öt gólban egy világbajnokságon – legutóbb, 1958-ban a listát azóta is korrekorderként vezető Pelé…

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