Brazília és Hollandia vívta minden idők egyik legdurvább világbajnoki meccsét – vb-időutazás videókkal

A korábbi labdarúgó-világbajnokságok július 3-i játéknapjain volt még

• két tizenegyespárbaj kapusbravúrokkal (mindkét szétlövést Olaszország siratta meg);

• lécre lőtt, döntő fontosságú tizenegyes;

• egy nagy német hadművelet, amely a már szövetségi kapitány Diego Maradonának szinte fizikai fájdalmat okozott.

Ernst Ocwirk egy közelmúltbeli szaklapcímlapon

1954: AUSZTRIA NYERI MEG A BRONZOT, A CÍMVÉDŐ NEM FÉR FEL A DOBOGÓRA

Nem jutott érem a címvédőnek a svájci tornán! A saját kontinensük és a világ futballjában addig meghatározónak számító Ausztria és Uruguay először találkozott egymással, az 1954. július 3-i meccs tétje a vb-bronzérem volt.

Ernst Stojaspal büntetőjével az osztrákok szerezték meg a vezetést, a magyaroknak kétszer betaláló Juan Hohberg jól helyezett lövéssel egyenlített. A fordulás után egy lövés Luis Cruz fején megcsúszva vágódott az uruguayi kapuba (öngól!), majd a 89. percben a centerhalf Ernst Ocwirk, minden idők egyik legjobb osztrák futballistája biztossá tette a győzelmet. VIDEÓ ITT!

Ausztria először szerzett érmet világbajnokságon, míg az addigi mindkét vb-jét aranyérmesként befejező Uruguay nem fért fel a dobogóra. Egy mérkőzés maradt hátra a legmagasabb gólátlagú vb-ből: a Magyarország–NSZK finálé.

Klasszikus német–lengyel a dagonyában

1974: MAIER ÉS MÜLLER MEGÁLLÍTJA A LENGYELEKET, NEESKENS ÉS CRUYFF A BRAZILOKAT

Négy mérkőzést rendeztek a nyugat-németországi világbajnokság július 3-i játéknapján, de igazi tétje csupán kettőnek volt, annak a kettőnek, amelyiken a negyeddöntő százszázalékos csapatai találkoztak. Az A-csoportban Hollandia és Brazília, a B-ben az NSZK és Lengyelország vívott meg a döntőbe jutásért.

A nyugatnémet–lengyel párharc némi késéssel kezdődött el a rossz időjárás miatt – a frankfurti stadion játékterén több helyütt megállt a víz a hatalmas esőzés nyomán –, de végül a Linemayr, Palotai, Scheurer bírói hármas engedélyt adott a kezdésre.

A torna leggólerősebb csapata, a sok semleges szurkoló által a fináléba remélt lengyel válogatott nem egy alkalmat kínált Sepp Maiernek, hogy ízelítőt adjon kapusmesterségbeli jártasságából. De nemcsak a lengyel támadókat megbabonázó Maier, hanem kollégája, Jan Tomaszewski is kitett magáért, az 53. percben például kivédte Uli Hoeness rosszul helyezett büntetőjét.

Egy gól azonban született, negyedórával a lefújás előtt Gerd Müller közeli lövése nyomán a labda megakadt a lengyel kapuban, ami Helmut Schön legénységének döntőbe jutását eredményezte. VIDEÓ ITT!

Dortmundban a címvédő Brazília és a totális futballjának addigra sok hívet toborzó Hollandia csapott össze – és valóban, összecsapás volt ez a javából, egyesek szerint a világbajnokságok történetének legdurvább mérkőzése!

A kőkemény belépőkkel, kakaskodásokkal fűszerezett, a brazil Luis Pereirának a lefújás előtt nem sokkal piros lapot hozó csatát a hollandok nyerték meg. Az indulatok érzékeltetésére egy VIDEÓ ITT!

S akkor a meccset eldöntő két gól: az elsőt Johan Neeskens perdítette be bravúros mozdulattal a másik Johan, Cruyff beadásából, a másodikat maga Cruyff lőtte egy hasonló akció végén, a felfutó Ruud Krol bejátszásából. Hollandia először jutott be a világbajnokság döntőjébe. VIDEÓ ITT!

NEGYEDDÖNTŐ (CSOPORTKÖR) Dortmund Hollandia–Brazília 2–0 Gelsenkirchen Argentína–NDK 1–1 Frankfurt NSZK–Lengyelország 1–0 Düsseldorf Svédország–Jugoszlávia 2–1 VB 1974, NSZK – JÚLIUS 3.

Magasban az est hőse a Gráfico címlapján

1990: GOYCOECHEA MEGINT TIZENEGYEST ÖLT, OLASZORSZÁG ELBUKTA AZ ELŐDÖNTŐT

Szertefoszlott a nagy olasz álom: biztossá vált, hogy Azeglio Vicini tanítványai nem követhetik az 1934-es világbajnok és az 1968-as Európa-bajnok squadra azzurrát, azaz a házigazdai szerep mellé ezúttal nem jár aranyérem.

Ez volt sorozatban az ötödik (!) világbajnokság, amelyen Olaszország és Argentína útja keresztezte egymást, és bár az olaszok e nápolyi elődöntőben is megőrizték veretlenségüket (két győzelem, három döntetlen), az 1–1-et keserves kudarcként élték meg. Pedig minden a terveknek megfelelően indult, a 17. percben megszületett a szemfüles Salvatore „Toto” Schillaci szokásos gólja, csakhogy a második félidőben Claudio Caniggia csúsztatott fejessel egyenlített, megszakítva ezzel az olasz kapus, a vb-n addig minden próbálkozást visszaverő Walter Zenga 517 perce tartó gólmentes sorozatát.

Az olaszok a hosszabbítás több mint felét emberelőnyben játszották végig, de ezt nem tudták gólra váltani, így következett a tizenegyespárbaj. Az első három sorozatban senki sem hibázott, a negyedikben viszont csak Diego Maradona talált be, Roberto Donadoni lövését kivédte Sergio Goycoechea. A jugoszlávok elleni produkciójával rettegett tizenegyesölővé előlépő argentin kapus Aldo Serena kísérletét is hatástalanította. VIDEÓ ITT!

Maradona városa, Nápoly – csakúgy, mint a szovjetek elleni kulcsfontosságú csoportmérkőzésen – megint szerencsét hozott Argentínának. Carlos Bilardo tanítványai kísérletet tehettek négy évvel korábban megszerzett világbajnoki címük megvédésére.

Vége van – az 1994-es argentin vert sereg

1994: NAGYSZERŰ ROMÁN DIADAL A VEZÉRÉT VESZTŐ ARGENTÍNA ELLEN

A négy évvel későbbi július 3-i játéknap már nem annyira kedves fejezete az argentin futballtörténelemnek, tekintve, hogy az immár Alfio Basile irányította válogatott veszített az egyesült államokbeli vb nyolcaddöntőjében, és kiesett. Csekély vigasz, hogy a román válogatott története talán legjobb teljesítményét nyújtotta.

A doppingolás miatt eltiltott Diego Maradona csak a lelátón ülhetett, ami értelemszerűen nem jelentett túl nagy segítséget a társaknak. Az első román gólt Ilie Dumitrescu szerezte, erre Gabriel Omar Batistuta büntetőből még gyorsan válaszolt. Csakhogy még gyorsabban jött a román rekontra: Gheorghe Hagi ihletett passzából Dumitrescu belőtte második gólját is. S a kölcsön visszajárt: a második félidőben az élete meccsét játszó Dumitrescu nagy szóló végén „kaviárt” tálalt Hagi elé, és a kapitány nem is hibázott. Abel Balbo gólja már nem osztott-szorzott. VIDEÓ ITT!

A nap másik mérkőzésén Kennet Andersson beadásából Martin Dahlin már a 6. percben befejelte Svédország vezető gólját, a második félidőben aztán Andersson kétszer is bemutatta sajátos gólörömét, azaz Tommy Svensson csapata magabiztosan élt a kínálkozó eséllyel Szaúd-Arábia ellen. A szaúdiak Fahad Gesejan jóvoltából a meglepően jó vb-teljesítményükhöz méltó góllal köszöntek el a tornától. VIDEÓ ITT!

NYOLCADDÖNTŐ Dallas Svédország–Szaúd-Arábia 3–1 Los Angeles Románia–Argentína 3–2 VB 1994, EGYESÜLT ÁLLAMOK – JÚLIUS 3.

Kiszenvedett brazil győzelem

1998: DÁNIA ÉS A KÉT LAUDRUP ELKÖSZÖN, BRAZIL ÉS FRANCIA TOVÁBBJUTÁS

Az előző torna arany- és ezüstérmese, valamint a házigazda is pályán volt a franciaországi világbajnokság július 3-i játéknapján. A két negyeddöntő közül csak az egyikben születtek gólok: Martin Jörgensen a 2. percben meglepetésre Dániának szerzett vezetést, Bebeto a 9. percben egyenlített, majd Rivaldo pimasz emeléssel már a címvédő brazilokat juttatta előnyhöz. A fordulás után Brian Laudrup kihasználta, hogy Roberto Carlos ollózva (...) próbált menteni a saját 16-osán belül, ám Dánia nem sokáig örülhetett, Rivaldo alsó sarkos lövésével Brazíliáé lett a győzelem.

A dán futballban ezzel a mérkőzéssel lezárult egy korszak, ugyanis a két karizmatikus Laudrup fivér, Michael (104 mérkőzés) és Brian (82) ekkor lépett pályára utoljára a válogatottban. Történelmi momentum a másik oldalról: Bebeto ekkor szerezte 39., egyben utolsó gólját a selecaóban. VIDEÓ ITT!

Micsoda érzelmek!

Saint-Denis-ben nem született gól, a két kapus, a francia Fabien Barthez és az olasz Gianluca Pagliuca mindent védett – még a tizenegyesek során is volt egy-egy nagy dobásuk Demetrio Albertini, illetve Bixente Lizarazu kísérleténél. Két-két eredményes próbálkozás következett (francia részről két későbbi szupersztár, a pelyhedző állú David Trezeguet és Thierry Henry adott előzetest klasszisából), majd jött az utolsó sorozat, amelyben a későbbi francia szövetségi kapitány, az egy körrel korábban is kulcsszerepet alakító Laurent Blanc nem hibázott.

Luigi Di Biagio viszont igen, labdája a lécen csattant. S mennyire különbözhet veretlenség a veretlenségtől! Olaszország vereség nélkül is hazautazni kényszerült, Cesare Maldini szövetségi kapitány a kritikák kereszttüzében lemondott – miközben az ugyancsak veretlen Franciaország folytathatta útját az aranyösvényen ... VIDEÓ ITT!

Az olasz Luigi Di Biagio a franciák ellen elhibázott 11-ese után 1998-ban (Fotó: Action Images)

Német góltánc 2010-ből, előadják (balról): Per Mertesacker, Miroslav Klose, Arne Friedrich és Thomas Muller (Fotó: Reuters)

A németek olléztak…

2010: A NÉMETEK SZÉTCINCÁLTÁK MARADONA CSAPATÁT

A nyolcaddöntőben, sőt még a negyeddöntő rajtja előtt is „amerikai vb-nek” tűnő afrikai viadal végképp európai fordulatot vett: az Egyesült Államok, Mexikó, Chile, valamint az egy nappal korábban elbukó Brazília után kiesett Paraguay és Argentína is.

A paraguayiak egygólos veresége jócskán benne volt a pakliban, hiszen az Európa-bajnok és javuló formát mutató Spanyolország volt az ellenfelük, de hogy az argentinok négyet kapjanak...?!

Ez még azt figyelembe véve is megdöbbentő, hogy az egy körrel korábban az angolokon is átmenetelő német hadosztály zúdult rájuk.

Thomas Müller a torna leggyorsabb góljával szerezte meg a vezetést a németeknek (2:38 perc), akik letámadással és fegyelmezett visszazárással semlegesítették a Lionel Messi által mozgatni tervezett argentin támadógépezetet, és gyors, precíz, szellemes támadójátékkal szétrombolták a dél-amerikaiak egyébként is gyenge lábakon álló védelmét.

…az Olé pedig: Vérünket vették

Miroslav Klose duplázott a 100. válogatott mérkőzésén, és betalált Arne Friedrich is. „Mintha Muhammad Alitól kaptam volna egy pofont, elszállt belőlem minden erő” – értékelte a súlyos vereséget Diego Maradona, miután biztossá vált, hogy a játékosként elhódított világbajnoki címe mellé szövetségi kapitányként nem szerez újabbat. VIDEÓ ITT!

Néhány sort megér a spanyolok „szokásos” 1–0-s győzelme is, amely „szokás szerint” David Villa góljával született meg. A helyzeteket itt is, ott is hozó meccs – túl egy tévesen lesnek ítélt paraguayi gólon – a második félidő derekán pörgött fel igazán, amikor két perc leforgása alatt előbb a spanyol kapus, Iker Casillas védte ki Óscar Cardozo tizenegyesét, majd odaát kollégája, Justo Villar hárította Xabi Alonso (megismételtetett) büntetőjét. Gerardo Martino csapata 410 percig nem kapott gólt, ám a sorozat megszakadása végzetesnek bizonyult. VIDEÓ ITT!

2018: CSODA TÖRTÉNT! ANGLIA TIZENEGYESPÁRBAJT NYERT!

Kolumbia a sérült James Rodríguez nélkül kényszerült pályára lépni Anglia ellen, ez rossz előjel volt. Harry Kane második félidei tizenegyesgólja már-már el is döntötte a meccset az angolok javára, de a kolumbiaiak ügyeletes megmentője, Yerry Mina megint fejelt egy gólt az utolsó pillanatban. A döntés a tizenegyesekre maradt, és ahogyan a címben jeleztük: csoda történt, három elveszített szétlövés után Anglia a vb-k történetében végre nyert egyet! Három sorozat után még Kolumbia állt nyerésre, a negyedik után egált mutatott a tábla, az ötödikben Jordan Pickford kiütötte Carlos Bacca lövését, Eric Dier viszont kilőtte a jobb alsót. VIDEÓ ITT!

Áthallásos… ezúttal Jord (Jordan Pickford) használta „Isten kezét”; Svédország újra hőseit ünnepelte

Svájc nem volt képes megtörni a maga átkát: leszámítva az 1930-as évek csoportkört nem tartalmazó európai vb-it, a Nati addig még sohasem nyert egyenes kieséses párharcot világbajnokságon. Emil Forsberg megpattanó lövéssel gondoskodott arról, hogy Oroszországban is érvényesüljön ez a „szabály”. Svédország 1994 óta először újra bejutott a világbajnokság legjobb nyolc csapata közé – hitt ebben bárki is, amikor 2016 nyarán a rövid távon pótolhatatlannak hitt Zlatan Ibrahimovic elköszönt a válogatottól?! VIDEÓ ITT!

NYOLCADDÖNTŐ Szentpétervár Svédország–Svájc 1–0 Moszkva (Szpartak) Kolumbia–Anglia 1–1 – tizenegyesekkel 3–4 VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚLIUS 3.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

Ugrás a nyolcaddöntőbe – Julián Álvarez tette biztossá az argentin győzelmet

2022. NOVEMBER 30.: LENGYELORSZÁG–ARGENTÍNA 0–2. Lionel Messi a pályafutása során másodszor hagyott ki tizenegyest világbajnokságon, de a rontásnak nem lett különösebb következménye: a végig fölényben futballozó argentinok Alexis Mac Allister közeli lövésével előnybe kerültek a második félidő legelején, majd az ifjú Julián Álvarez is lőtt egy gólt. Scaloni immár felszabadultan játszó emberei könnyedén növelhették volna a különbséget, de a lengyelek nagy szerencséjére nem tették – az ő továbbjutásukat megtorpedózta volna egy újabb gól. De vissza az első félidei tizenegyeshez: a szaúdiak ellen is büntetőt hárító Wojciech Szczesny a harmadik kapus lett, aki egy világbajnokságon két tizenegyest védett. Elsőként a szintén lengyel Jan Tomaszewski (1974) tette meg ezt, másodikként az amerikai Brad Friedel (2002). VIDEÓ ITT!