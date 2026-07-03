Megműtötték a paksi védőt – tavasszal futballozhat

Azt már szombaton, a Komáromi FC elleni mérkőzés szünetében sejteni lehetett, Bévárdi Zsombor a skót Dundee United ellen nem léphet pályára, ugyanis megsérült a térde, mi több, Pakson attól tartottak, a szélsőre hosszú kihagyás várhat rá. A gyanú beigazolódott, a 27 esztendős futballistának elszakadt az elülső keresztszalagja, leghamarabb 2027-ben számíthat rá Bognár György vezetőedző.

„Éppen most toltak ki a műtőből, túl vagyok az operáción – mondta csütörtök délután Bévárdi Zsombor – Amikor szombaton a szlovák csapat belső védőjével szinte egyszerre értünk oda a levegőben lévő labdához, meglökte a levegőben lévő bal lábamat, a másik lábam pedig leragadt. Éreztem, kifelé mozdul a jobb térdem, hallottam egy pattanást, és éreztem, valami elszakadhatott. Bíztam benne, megúszom, ám az MR-vizsgálat kimutatta, sajnos nem: elszakadt az elülső keresztszalagom. Több olyan játékossal is beszéltem, akinek volt már hasonló sérülése, így Kinyik Ákossal és Kusnyír Erikkel is, van sejtésem arról, az elkövetkező hónapokban mire számíthatok. Felesleges azon agyalni, mi miért történt, most már előre kell tekinteni. Valamikor tavasszal futballozhatok újra, és bár az időt sürgetni nem lehet, mindent megteszek, hogy a legjobb állapotban térjek vissza.”