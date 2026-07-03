Nemzeti Sportrádió

Argentína visszatér az égszínkék-fehér csíkos felsőhöz – a mai mezek

2026.07.03. 11:13
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A péntek esti, szombat hajnali meccsekből kimarad Európa. Ausztrália negyedszer is az aranysárga színű mezében játszik, Egyiptom pedig sorozatban harmadszor lesz vörösben. Argentína visszatér az égszínkék-fehér csíkos felsőhöz, míg a csoportkörben három különböző szerelésben pályára lépő Zöld-foki-szigetek a Szaúd-Arábia ellen viselt kékben lesz látható. Kolumbia harmadszor szerepel sárgában, így Ghánának fehér színű mezre kell váltania.

Péntek, 20.00: Ausztrália–Egyiptom

 

Szombat, 0.00: Argentína–Zöld-foki-szigetek

 

Szombat, 3.30: Kolumbia–Ghána

 

 

 

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