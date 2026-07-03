Argentína visszatér az égszínkék-fehér csíkos felsőhöz – a mai mezek

A péntek esti, szombat hajnali meccsekből kimarad Európa. Ausztrália negyedszer is az aranysárga színű mezében játszik, Egyiptom pedig sorozatban harmadszor lesz vörösben. Argentína visszatér az égszínkék-fehér csíkos felsőhöz, míg a csoportkörben három különböző szerelésben pályára lépő Zöld-foki-szigetek a Szaúd-Arábia ellen viselt kékben lesz látható. Kolumbia harmadszor szerepel sárgában, így Ghánának fehér színű mezre kell váltania.

Péntek, 20.00: Ausztrália–Egyiptom Szombat, 0.00: Argentína–Zöld-foki-szigetek Szombat, 3.30: Kolumbia–Ghána