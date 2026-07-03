Elmarad a Yoka–Gasszijev nehézsúlyú bokszvilágbajnoki címmecs

Tony Yoka sérülés miatt nem tud kiállni a címvédő orosz Murat Gasszijev ellen a Bokszvilágszövetség (WBA) jövő szombatra kiírt nehézsúlyú világbajnoki címmérkőzésén.
A 2016-os olimpián aranyérmes Yoka a L'Équipe szerint hátsérülés miatt nem tudja vállalni a moszkvai összecsapást, melyen az orosz Gasszijev először védhetné meg címét. A 33 éves bajnok decemberben hódította el a WBA vb-övét, amikor a hatodik menetben kiütött a bolgár Kubrat Pulevet.
A szervezetnél Gasszijev a második számú bajnoknak számít, mivel a nehézsúly abszolút királya a szupervilágbajnoki cím birtokosa Olekszandr Uszik volt egészen múlt péntekig, amikor minden övéről lemondott. A szupervilágbajnoki címért hamarosan Gasszijev mérkőzhet majd meg.
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