Nemzeti Sportrádió

Elmarad a Yoka–Gasszijev nehézsúlyú bokszvilágbajnoki címmecs

2026.07.03. 13:37
Tony Yoka hátsérülés miatt nem tud kiállni (Fotó: Getty Images)
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ökölvívás Murat Gasszijev Tony Yoka
Tony Yoka sérülés miatt nem tud kiállni a címvédő orosz Murat Gasszijev ellen a Bokszvilágszövetség (WBA) jövő szombatra kiírt nehézsúlyú világbajnoki címmérkőzésén.

A 2016-os olimpián aranyérmes Yoka a L'Équipe szerint hátsérülés miatt nem tudja vállalni a moszkvai összecsapást, melyen az orosz Gasszijev először védhetné meg címét. A 33 éves bajnok decemberben hódította el a WBA vb-övét, amikor a hatodik menetben kiütött a bolgár Kubrat Pulevet.

A szervezetnél Gasszijev a második számú bajnoknak számít, mivel a nehézsúly abszolút királya a szupervilágbajnoki cím birtokosa Olekszandr Uszik volt egészen múlt péntekig, amikor minden övéről lemondott. A szupervilágbajnoki címért hamarosan Gasszijev mérkőzhet majd meg.

 

ökölvívás Murat Gasszijev Tony Yoka
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