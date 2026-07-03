Spanyol, portugál és svájci továbbjutás – a 22. vb-játéknap nyolc gólja, kulcsjelenetei egy helyen
Magyar idő szerint csütörtök este, péntek hajnalban újabb három csapattal bővült a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjének mezőnye: Spanyolország, Portugália és Svájc bejutott a legjobb 16 közé. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a három mérkőzés legfontosabb eseményeinek összefoglalója – íme!
SPANYOLORSZÁG–AUSZTRIA 3–0
PORTUGÁLIA–HORVÁTORSZÁG 2–1
SVÁJC–ALGÉRIA 2–0
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