Stollárék párosa győzelemmel kezdett Wimbledonban

Az már korábban eldőlt, hogy nem lesz magyaros rangadó a wimbledoni páros tenisztorna második fordulójában, miután Udvardy Panna a holland Isabella Haverlag oldalán a nyitó körben búcsúzott.

A Julija Sztarodubceva, Peyton Stearns duó így arra várt, hogy a Stollár Fanny, Asia Muhammad vagy a Nadija Kicsenok, Ninomija Makoto páros lesz az ellenfele a második körben.

Az első szettben 4:3-nál Stollárék brékelőnybe kerültek, és a következő játékban hiába volt két szettlabdájuk is, ezeket nem tudták értékesíteni. Sőt, Kicsenokék visszabrékeltek, de 6:5-nél a magyar, amerikai kettős ismét fogadóként nyert játékot, és játszmaelőnybe került.

A második felvonásban Stollárék előbb bréklabdákat hárítottak, majd 2:1-nél brékelőnybe kerültek. A magyar, amerikai páros 5:2-nél újabb játékot nyert fogadóként, így bejutott a második fordulóba.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

Női páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért)

Muhammad, Stollár (amerikai, magyar, 16.)–Kicsenok, Ninomija (japán) 7:5, 6:2