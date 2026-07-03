Jön a Kincsem Park legfontosabb hétvégéje, a Derby és a Divat Fesztivál

Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai lesznek a főszereplők: a kora esti órákban kiderül, melyik hazai tenyésztésű négyéves nyeri meg a 112. Magyar Ügető Derbyt és melyik angol agár a leggyorsabb a 480 méteres Derby távon, melyen Ella és Louie küzdelmére lehet számítani. Előbbin kilenc ló indul a 2500 méteres távon.

A 14 millió forinttal díjazott futamban Juhász Balázs idomár lova, Greenback a legnagyobb esélyes a német klasszis hajtóval, Christoph Schwarzzal. Fő riválisa Baiyoke Sky és Get Lucky lehet. Utóbbi a mezőny egyetlen hölgy hajtójával, Fazekas Andreával áll rajthoz. Ott lesz a startnál a jelenlegi legnagyobb hajtóegyéniség is, a hétszeres Derby-győztes Fazekas Imre, aki Kaszás Gergő színművész lovában, Ginervában bízhat. A vasárnap csúcseseménye a hároméves angol telivérek legfontosabb futama, a Szerencsejáték Zrt. 104. Magyar Galopp Derby lesz.

A 22 millió forint összdíjazású, 2400 méteres klasszikus futamban a lehető legnagyobb mezőny jött össze, tizenkét mén és négy kanca áll a rajtgépbe. Az előzetes esélyek alapján izgalmas küzdelemre lehet számítani, ahol nüánszok dönthetnek a befutóban. A napokban új tulajdonba került Fenomenális a sokszoros szlovák bajnokkal Jaroslav Linekkel küzdhet a győzelemért, fő riválisa Neptune Des Clos és Aranykor lehet.

A hétvége mindkét napján a Derbyn kívül is sok izgalmas futam várja a közönséget: a többi között póni- és tacskóverseny, gyerekprogram, kalapszépségverseny és divatmustra is lesz. A Kincsem Parkban sorra kerülő Derbyre és Divat Fesztiválra a belépés díjtalan.