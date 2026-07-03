Nemzeti Sportrádió

Több mint hatszáz doppingvizsgálat lesz a Tour de France-on

2026.07.03. 13:06
Fotó: Getty Images
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kerékpár Tour de France dopping
Több mint hatszáz doppingellenőrzést végez el a szombaton kezdődő Tour de France országúti kerékpáros körversenyen a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA).

Az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal pénteki beszámolója alapján az elmúlt egy hónapban már több mint 360 versenyen kívüli vizsgálatot is elvégeztek az ITA munkatársai, akik közül negyvennél is több kezdi meg tevékenységét a barcelonai Nagy Rajt során. Munkájuk során például megerősített adatelemzéseket végeznek majd a bringások biológiai útlevelén.

A július 26-án záruló Touron huszonhárom csapat 184 kerékpárosa vesz részt, magyar induló nem lesz.

 

kerékpár Tour de France dopping
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