Ha július 1. és futball-vb, akkor Zidane, C. Ronaldo, Rooney és egy kapusrekord

2006-ban Franciaország ezen a napon ejtette ki a címvédő Brazíliát, és úgy tűnt, Zinédine Zidane visszavonulása az alkalomhoz méltón ünnepi lesz. A labdarúgó-világbajnokságok múltját napról napra felidéző sorozatunk mai epizódjában feltűnik a továbbjutó Lionel Messi, megnézzük Cristiano Ronaldo híres kacsintását, Wayne Rooney kiállítását, Tim Howard 16 védését, valamint az 1990-es Anglia–Kamerun klasszikus legfontosabb pillanatait.

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