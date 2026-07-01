Nemzeti Sportrádió

Ha július 1. és futball-vb, akkor Zidane, C. Ronaldo, Rooney és egy kapusrekord

K. Zs.K. Zs.
2026.07.01. 13:00
Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Zidane – ennyi aranylabdás egy képen…?! (Fotó: Getty Images)
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2006-ban Franciaország ezen a napon ejtette ki a címvédő Brazíliát, és úgy tűnt, Zinédine Zidane visszavonulása az alkalomhoz méltón ünnepi lesz. A labdarúgó-világbajnokságok múltját napról napra felidéző sorozatunk mai epizódjában feltűnik a továbbjutó Lionel Messi, megnézzük Cristiano Ronaldo híres kacsintását, Wayne Rooney kiállítását, Tim Howard 16 védését, valamint az 1990-es Anglia–Kamerun klasszikus legfontosabb pillanatait.

A vb-múltat videók, korabeli címlapok, fotók segítségével feldolgozó öröknaptárunk július elsejei bejegyzései ide kattintva érhetők el.
 

 

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