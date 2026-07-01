Ébredeznek a belga sztárok, de játékban több kell

CSOPORTELSŐKÉNT jutott az egyenes kieséses szakaszba a belga válogatott, ám távolról sem lehet azt állítani, hogy a szurkolói el lennének ájulva a játékától. Egyiptom (1–1) és Irán (0–0) ellen egyaránt nyögvenyelősen futballozott, ugyanakkor Új-Zélandot (5–1) magabiztosan, sok helyzetet kialakítva győzte le. Nagy kérdés, Szenegál ellen melyik arcát mutatja.

„Ugyanazt vallom, amit Belgiumban a legtöbb szakember: a válogatott nagyon gyengén kezdett a tornán, aztán kissé sikerült játékban előrelépnie, és bár a csoport utolsó meccse rendben ment, nem szabad elfelejteni, Új-Zéland volt az ellenfél… – mondta a 37-szeres válogatott Balog Tibor, a belga élvonalban szereplő OH Leuven másodedzője. – Egyértelmű, hogy javulásra van szükség, hiszen hivatalosan Szenegál Afrika legjobb válogatottja – még ha utólag el is vették tőle a Marokkó elleni győzelmét –, képzett labdarúgókból áll, szó sincs arról, hogy a belga együttes egyértelmű esélyese lenne a párharcnak. Bizakodásra adhat okot, hogy a sztárok, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Romelu Lukaku vagy Jérémy Doku kezdenek éledezni, ha ők hozzák, amit tudnak, meglehet a továbbjutás. Kíváncsian várom, a középpályán Hans Vanaken és Nicolas Raskin közül melyikük kezd: előbbi nem egy sprinter, de érzi, mikor kell beindulni, tökéletesen illik De Bruyne mellé, akinek így nem kell annyit védekeznie, a Rangers légiósa messze nem tud annyit a teljesítményével segíteni. Kérdés, hogy az eltiltását letöltő Nathan Ngoy visszakerül-e a védelem tengelyébe – ha rajtam múlna, nem tenném vissza, hiszen meglehetősen labilis, az Arthur Theate, Brandon Mechele páros jóval tapasztaltabb, stabilabb futballra képes.”

Az előző, katari világbajnokságon, Belgium a csoportkörben ragadt (Kanadát megelőzve, Marokkó és Horvátország mögött), 2018-ban, Oroszországban viszont bronzérmes lett: szerda éjjel tehet egy lépést a nyolcaddöntő felé, és ha Szenegál kiejtésével eljut oda, az Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina párharc győztesével találkozik.

„Szó sincs arról, hogy a csoportgyőzelem nagy elégedettséget szült volna, ugyanis a belga emberek nem láttak olyan mérkőzéseket, hogy azt mondhassák, rendben, a mutatott futball elég lehet Szenegál ellen is – folytatta a hatvanesztendős szakember. – Nehéz lett volna megemészteni, ha nincs meg az első hely, Egyiptom és Irán minden tisztelet mellett sem számít élcsapatnak, ám a játék miatt van ok az aggodalomra. Nagy csalódás lenne a harminckettő között búcsúzni, de igazi ki-ki meccs következik, amelyen bármi megtörténhet. A torna előtt azt mondtam, sokat várok Thibaut Courtois-tól, és bár eddig nem mutatott extrát – de Lukakut, Dokut vagy De Bruynét is említhetem –, hozzá van szokva az ekkora tétre menő mérkőzésekhez, igazi versenyzőtípus, szüksége van adrenalinra, hogy felelősséget vállalhasson, minden körülmény között nyerni akar. Szóval meglehet, Szenegál ellen ő jelenti a különbséget…”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

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22.00: Belgium–Szenegál, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!