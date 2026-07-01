A kieséses szakaszban jöhet el igazán Thomas Tuchel ideje

TÖBB ÓRIÁS MÁR ELBUKOTT, és Anglia előző két meccsen mutatott támadójátéka sem azt sugallja, hogy nem lép ugyanabba a folyóba, mint Németország és Hollandia. Hol van már a horvátok elleni magabiztos, első fordulós győzelem (4–2)? Amikor Ghána (0–0) és Panama (2–0) ellen a kapuja előtt árkot ásó csapatot kellett feltörnie, nagy nehézségekbe ütközött. Ha valaki végignéz a brit lapok sportrovatain, tele vannak kéretlen javaslatokkal, taktikai utasításokkal. Wayne Rooney szerint például a Manchester United középpályása, a 2024 óta egyetlen válogatott tétmeccsen sem szereplő Kobbie Mainoo hasznos lenne olyan csapatok ellen, mint Ghána és Panama, no meg mint a következő ellenfél, a Kongói Demokratikus Köztársaság.

„Kobbie Mainoo szűk területen érvényesül igazán – mondta saját BBC-s műsorában a legendás csatár. – Villámgyors lábmozgása és rövid passzai sokat segítenének. Én Declan Rice-t leültetném a padra, Mainoót Jude Bellinghammel állítanám párba a védelem előtt. A kapuja elé tömörülő csapatok ellen, mint amilyen Panama volt, nyugodtan hátrébb lehet vezényelni Bellin­ghamet. Rengeteget fut, hihetetlen akarással játszik. Morgan Rogersnek jobban áll, ha a kapunak háttal kell dolgoznia, erősebb csapatok ellen ismét ott a helye Bellinghamnek.”

Elliott Andersonnal sem elégedett Rooney, no nem azért, mert a Manchester United helyett a City szerzi meg a játékjogát a Nottingham Foresttől. A döntés a szövetségi kapitány, Thomas Tuchel kezében lesz, akinek most jött el az ideje, tulajdonképpen csapatai korábbi egyenes kieséses szakaszban nyújtott teljesítménye miatt tért le a szövetség az eddig megszokott angolos útról. Kérdés, hogy kívülről érkező edzőként képes-e az egyre fokozódó nyomás alatt kizárni a korábbi játékosok, újságírók által keltett médiazajt. Gareth Southgate kinevezését követően Anglia átlépte az árnyékát világbajnokságon és Európa-bajnokságon is: háromból két tizenegyespárbajt megnyert az elmúlt négy világeseményen, egymás után két döntőt játszott a kontinenstornán. 2018-ban és 2022-ben sem azért esett ki a vb-n, amiért korábban, a keret és a játék elérte a végső győzelemhez szükséges szintet, legalábbis közel került hozzá. Oroszországban a hosszabbításban maradt alul a négy között, Katarban pedig Harry Kane az égbe lőtte a labdát 11-esből ahelyett, hogy kiharcolta volna a kétszer tizenöt perces hosszabbítást.

Egymás után kétszer is az ezüstérmes búcsúztatta az angolokat a vb-ről, s mivel Southgate-tel nem jött össze az 1966 óta várt aranyérem, az angol szövetség a felmondását követően kinevezte az egyenes kieséses szakasz egyik európai specialistáját, Thomas Tuchelt. Német nemzetiség ide vagy oda, pályafutása önmagáért beszél. A Paris Saint-Germaint ő vezette először BL-döntőbe, a Chelsea-vel a serleget is megszerezte, 2022-ben a hosszabbításban búcsúzott a végső győztes Real Madrid ellen, 2024-ben vitatott körülmények között esett ki az elődöntőben, szintén a végső győztes madridiak ellen, már a Bayern Münchennel. Edzői pályafutása során hat hazai kupadöntőben ült a kispadon.

Kongó ellen mindössze 1.83 várható gólt hozott össze Portugália, Kolumbia és Üzbegisztán, tehát elöl hatalmas türelemre lesz szüksége Angliának, hátul pedig nem hagyhat területet. A Kongói DK Portugália ellen több helyzetet alakított ki, pedig a kapuja elé vonult a meccs nagy részében. Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Noah Sadiki, valamint a csapat legnagyobb sztárja, Yoane Wissa is ismerős lehet az angoloknak, hiszen mindannyiuknak jelentős Premier League-tapasztalata van. Kísérletezni márpedig ilyen jó erőkből álló együttes ellen nemigen van lehetőség. Afrika csapatai kifejezetten jól szerepeltek a világbajnokságon, tízből kilenc továbbjutott. A csoportkörben 13 Afrika–Európa-csatát láthattunk, hat európai siker mellett hat döntetlen és egy afrikai győzelem volt a mérleg, Marokkó pedig kiejtette a torna egyik esélyesét, Hollandiát a legjobb 32 között.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

18.00: Anglia–Kongói DK, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!