Téglagyárban, hentesüzletben és pékségben is dolgozott Guillermo Ochoa utódja

JOHN YEBOAH MÁR AZT HIHETTE, hogy megszerzi a vezetést Ecuadornak. A 18. percben megeresztett lövése után Raúl Rangel ujjheggyel a jobb oldali kapufára tolta a labdát, néhány perccel később pedig már Mexikó vezetett. A házigazda végül negyedik világbajnoki mérkőzését is kapott gól nélkül nyerte meg, és ebben óriási szerepe volt a 26 éves kapusnak, aki mintegy három esztendeje pályafutása első Liga MX-meccsére készült, a vb-n pedig a legendás Guillermo Ochoa örökébe lépve egy egész ország álmát őrzi.

Raúl Rangel kezei korábban egészen más munkához szoktak: a Jalisco szövetségi állambeli Ciudad Guzmánban nőtt fel, szülei válása után hároméves korától édesanyja és nagymamája nevelte. Nyolcévesen már maga kereste meg azt a néhány pesót, amellyel segíthetett otthon: autót mosott, kókuszt és jégkrémet árult, pékségben és hentesüzletben dolgozott, sőt még egy téglagyárban is kapott állást – nagymamája az ESPN helyszíni riportjában felidézte, milyen nehéz szívvel nézte, amikor unokája hajnalban elindult, majd tetőtől talpig sárosan ért haza, de ő rendre csak annyit mondott neki: ne aggódjon.

A La Reja pékségben eleinte tepsiket tisztított és takarított, később már a tésztát készítette elő, majd a kemence mellett is dolgozhatott – amikor manapság hazatér szülővárosába, időnként betér egykori munkahelyére. A keresetét hazaadta, közben az iskolában is jól teljesített.

Egy védés a Dél-Afrika elleni vb-nyitányról (Fotó: Getty Images)

A futball jelentette számára a szabadságot. Hatévesen ösztöndíjasként került a Pachucához, ahol sokáig nem is kapusnak készült: játszott középhátvédet és csatárt, edzői oda állították, ahol éppen a legnagyobb szükség volt rá. Magassága miatt az ellenfelek rendszeresen kétségbe vonták az életkorát, ezért egyik edzője még a születési anyakönyvi kivonatát is magánál tartotta. A kapuban végül nemcsak termete, hanem ruganyossága, bátorsága és lábbal való játéka miatt maradt meg.

Az América Ciudad Guzmán játékosaként több klub próbajátékán részt vett, de az Atlas nem kínált neki szerződést. Aztán egy héten át ismeretlen szám hívta a családot – nagymamája végül felvette a kagylót, és milyen jól tette, hiszen Gustavo Sedano, a Chivas megfigyelője kereste az unokáját. A család először attól tartott, hogy átverésről van szó, ezért a scout személyesen kereste fel Raúl Rangel édesanyját abban az áruházban, ahol dolgozott. Eleinte, tizenévesként péntekenként iskola után utazott Guadalajarába, vasárnaponként pedig hazatért, mígnem végleg beköltözött a klub akadémiájára.

Tizenhét évesen kis híján feladta álmát, mivel rendszerint honvágya volt. Nem egyszer előfordult vele, hogy hazautazott, és nem tért vissza időben a Chivashoz. Luis Valls kapusedző a Sports Illustrated Mexicónak elmondta: hosszú beszélgetésekkel kellett megértetnie vele, hogy ritka lehetőség előtt áll, és a mellőzöttséget, valamint a hibákat is el kell viselnie. Lassan változtatott a szokásain, később már egy nappal korábban visszaért az akadémiára, hogy kipihenten és reggelizve kezdje az edzést.

Csere Guillermo Ochoával (13) a Csehország elleni csoportmeccsen (Fotó: Getty Images)

Végigjárta a Chivas összes korosztályos csapatát, szerepelt az U15-ös, U17-es és U20-as csapatban, játszott a harmadosztályban, majd a Tapatíóban. Becenevét Alfredo Talaveráról kapta, akire külseje és kapusstílusa is emlékeztette az edzőket. „Tala” nem látványos gesztusokkal irányít, hanem nyugalommal: Valls szerint egy hiba után sem esik szét, ugyanazzal a természetességgel folytatja, ahogyan addig.

A Liga MX-ben 2023. október 1-jén, a Toluca elleni 1–1-es mérkőzésen mutatkozott be, a következő találkozó után azonban egy csapattársa könyököse miatt eltört az arccsontja. Műtét és kényszerszünet törte meg pályafutását, aztán 2024 elején visszaszerezte helyét. Még abban az évben bemutatkozott a mexikói válogatottban is, igaz, az Uruguaytól elszenvedett 4–0-s vereség aligha lehetett álomszerű kezdet.

A fordulat Javier Aguirre szövetségi kapitány kinevezésével jött el számára. Raúl Rangel előbb Luis Ángel Malagón mögött várta a lehetőséget, majd egyre megbízhatóbban védett, riválisának Achilles-ín-sérülése pedig végleg megnyitotta előtte az utat. Olyan jó teljesítményt nyújtott a bajnokságban és az edzéseken, hogy a válogatott mestere úgy döntött, a legendás Guillermo Ochoa helyett őt nevezi ki első számú kapusnak a világbajnokságon.

Úgy tűnik, a 67 éves tréner parádés döntést hozott, Raúl Rangel ugyanis él a lehetőséggel: az első négy mérkőzésen nem kapott gólt, ami egészen elképesztő egy olyan nemzet kapujában, amely az elmúlt negyven évben legfeljebb a nyolcaddöntőig jutott a tornán.