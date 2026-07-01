Először rendeznek Magyarországon hivatalos nemzetközi padelversenyt

A szervezők tájékoztatása szerint a bronz besorolású tornára a budapesti Top Padel Muskétás klubban kerül sor, az összdíjazás pedig 8500 euró (körülbelül 3 millió forint) lesz.

A férfi és a női mezőnyben is 32-es lesz főtábla, amelyet selejtező előz meg. A magyar válogatott tagjai így hazai közönség előtt mérhetik össze tudásukat a sportág nemzetközi elitjével, miközben értékes világranglista-pontokért is folyik majd a küzdelem. A budapesti versenyen több mint 30 ország versenyzői képviseltetik magukat. A legjobb magyar versenyző jelenleg Andrejszki Dóra, aki 146. a világranglistán.

A selejtezők és a főtábla első fordulójának mérkőzései szerdától péntekig ingyenesen látogathatók, míg a hétvégén a nyolcaddöntők, negyeddöntők, elődöntők és döntők következnek. A rendezvény 18 év alattiak számára a teljes verseny alatt ingyenes.

„Büszke vagyok arra, hogy elhozzuk Magyarországra az első nemzetközi FIP-versenyt. Azt gondolom, hogy ez hatalmas mérföldkő az egész magyar padel számára, hiszen ezzel a lépéssel hivatalosan is bekapcsolódunk a nemzetközi padel vérkeringésébe. Célunk, hogy Magyarország a FIP Tour állandó megállójává váljon, és évről évre egyre nagyobb, rangosabb versenyeket hozzunk el hazánkba. Ezzel szeretnénk lehetőséget biztosítani a magyar játékosoknak és fiatal tehetségeknek a pontszerzésre, valamint karrierjük előmozdítására. Emellett fontos számunkra az is, hogy a padelrajongók olyan színvonalú mérkőzéseket láthassanak Magyarországon, amelyekre korábban még nem volt példa” – mondta a versenynek otthont adó Top Padel Clubs klubhálózat tulajdonosa, Félix András, aki egyben a Magyar Padelszövetség (MAPASZ) alelnöke is.

A tenisz, a fallabda és az asztalitenisz elemeit ötvöző padelt üvegfallal és kerítéssel körbevett pályán játsszák párosok a tenisz szabályai szerint.