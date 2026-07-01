Nemzeti Sportrádió

A kaliforniai baseball-meccsen is tudta mindenki, hogy Mexikó gólt szerzett – videó

I. SZ.I. SZ.
2026.07.01. 14:30
Címkék
vb 2026 vb-hírfolyam Mexikó MLB baseball
Kedd éjjel a sacramentói Athletics–LA Dodgers MLB-meccsre is beszivárgott egy kis mexikói vb-hangulat. A baseballmérkőzés javában folyt, amikor a Mexikó–Ecuador vb-meccset a telefonján követő mexikói szurkoló válogatottja góljánál önkívületben kezdett ordítani. A meccset 9–3-ra megnyerő Dodgers dobóját, Justin Wrobleskit nem zökkentette ki a vele szemben álló fanatikus, tette tovább a dolgát.

 

vb 2026 vb-hírfolyam Mexikó MLB baseball
Legfrissebb hírek

A Ferencváros korábbi brazil játékosa szerint Vinícius Júnior könnyedén megbirkózik a felelősséggel

Foci vb 2026
16 perce

Somália szerint Brazíliának mindene megvan a világbajnoki címhez

Foci vb 2026
21 perce

Kanada és Anglia a legveszélyesebb a szögletek után

Foci vb 2026
55 perce

A ZTE amerikai-magyar védőjét nem lepte meg, hogy ennyire jól megy az amerikai csapatnak

Foci vb 2026
1 órája

Vajon látunk-e élesben is ilyen pontos összjátékot a belgáktól?

Foci vb 2026
1 órája

Harangi Aiden: Az Egyesült Államok a világbajnokságot is megnyerheti

Foci vb 2026
1 órája

Raúl Rangel 23 éves koráig várt az élvonalbeli bemutatkozásra – bemutatjuk a mexikóiak eddig hibátlan kapusát

Foci vb 2026
1 órája

Téglagyárban, hentesüzletben és pékségben is dolgozott Guillermo Ochoa utódja

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik