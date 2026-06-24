Priskin Tamás: Felvidéki születésűként példát mutathatok a gyerekeknek

A külhoni akadémiákat járta az elmúlt időszakban Priskin Tamás, aki lapunknak beszámolt a tapasztalatairól.

„Nagy élmény volt számomra az elmúlt időszak – mondta a profi játékosból lett futballnagykövet, aki a Mol-Új Európa Alapítvány sporttámogatási programjához csatlakozva látogatta meg a gyerekeket. – Örülök, hogy a kezdeményezés részese lehettem, felvidéki születésűként főleg sokat adott nekem ez a lehetőség. Anno rengeteget kaptam én is a futballtól, és megbecsülöm, hogy labdarúgóként magas szintig, válogatottságig jutottam, éppen ezért kötelességemnek éreztem támogatni a hozzám hasonló sorsú gyerekeket. Azt a tapasztalatot, amit pályafutásom során gyűjtöttem, szerettem volna visszaadni nekik, a jövő magyar bajnokainak.”

Az elmúlt hónapokban hét külhoni akadémián járt Priskin Tamás, megfordult Somorján, Komáromban, Kassán, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, Lendván és Topolyán.

„Meglepő volt számomra, hogy milyen rengeteg gyerek futballozik és próbál eljutni a profi futballig. Szinte az összes korosztályt felkerestem, a legkisebbektől egészen a felnőtt labarúgás kapujában álló tinédzserekig. Beálltam közéjük, velük edzettem, jó volt látni, hogy nekik is a labdarúgás az életük.”

A gyerekek faggatták, kíváncsiak voltak az angliai légiósévekre is.

„Rengeteg kérdést kaptam, és természetesen a Norvégia elleni válogatottbeli gólom is gyakran szóba kerül, de a srácok kíváncsiak voltak arra is, milyen volt Angliában élni, és milyen volt Európa-bajnokságon szerepelni. Remélem, az utam példaként szolgálhat számukra.”

A rutinos csatár 39 évesen sem hagyott fel a futballal, a Gyirmót FC Győr megyei első osztályban szereplő csapatában nem is akárhogyan teljesített, gólkirály lett.

„Sajnos, negyvenkilenc gólnál megrekedtem. Az utolsó fordulóban szerintem szerezhettem volna még egy vagy két gólt, de miután az NB-s csapat osztályozóján az első mérkőzésen a kispadon ültem, nem léphettem pályára a megyei keret utolsó találkozóján. Sebaj, legalább maradt motivációm a következő idényre, azaz ötven gólt kell szereznem!”