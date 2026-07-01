Nemzeti Sportrádió

A Szeged korábbi spanyol légiósa lesz 2027-től a PSG vezetőedzője

K. Zs.K. Zs.
2026.07.01. 11:54
Roberto García Parrondo (Fotó: Getty Images)
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kézilabda átigazolás Melsungen PSG Handball Roberto García Parrondo
A következő nyártól Roberto García Parrondo lesz a PSG Handball vezetőedzője – jelentette be szerdán a francia férfi kézilabdacsapat.

A játékosként a Ciudad Reallal, vezetőedzőként az északmacedón RK Vardarral Bajnokok Ligáját nyerő, az egyiptomi válogatott szövetségi kapitányaként kétszeres Afrika-bajnok Roberto García Parrondo jelenleg a német Melsungen trénere, de – mint nemrégiben beszámoltunk róla – szerződése jövő nyári lejártával távozik (a Palasics Kristófot és Sipos Adriánt is foglalkoztató német csapatnál Jaron Siewert lesz az utódja).

Mint ismert, a 74-szeres spanyol válogatott szélső játékoskarrierje vége felé a Szeged (2013–16) és a Budakalász (2016–17) légiósa volt, a szegediekkel EHF-kupát nyert 2014-ben.

A PSG-t jelenleg (és jövő nyárig) a dán Stefan Madsen irányítja, ám a francia bajnokság veretlen megnyerésével sem győzte meg a vezetőséget; a közepes BL-szereplés (búcsú a Veszprémmel szemben a negyeddöntő kapujában) miatt nem kívántak vele újítani. A L'Équipe értesülése szerint Madsen jövőre visszatér Dániába, és a HÖJ Ölstykkénél folytatja.

 

kézilabda átigazolás Melsungen PSG Handball Roberto García Parrondo
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