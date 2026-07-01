Guineai játékosok jönnek Magyarországra – Debrecenbe csatár érkezett

Kedden megérkezett Magyarországra a 18 éves guineai csatár, Mamadou Yero Bah, hogy tesztelésen vegyen részt Debrecenben. A játékost képviselő menedzser, Nánási Balázs a Nemzeti Sportnak elmondta, a nyáron több fiatal futballista is érkezhet az afrikai országból Magyarországra.

„2026 áprilisban vettem részt egy játékosmegfigyelőknek rendezett tornán Guineában, ahol 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben született fiatal játékosok szerepeltek – nyilatkozta Nánási Balázs. – A tornát a korábbi, guienai válogatott labdarúgó, Souleymane Youla szervezte, ő hívott meg. A tornáról csak jókat tudok mondani, nagyszerű szervezésben és vendéglátásban volt részem. Több játékos is bekerült a noteszembe, akik felhívták magukra a figyelmemet. Bah az első, aki tesztelésre érkezett Magyarországra. A DVSC II-nél készül majd a következő két hétben. Bízom benne, hogy idegen környezetben is meg tudja mutatni azokat az erényeit, amiket már láttam tőle személyesen. Várható még másik két játékos is a következő hetekben, egy szélső támadó és egy center, akik a Kecskeméttől kaptak meghívót próbajátékra.”

Souleymane Youla közreműködésével az ETO tavaly már igazolt egy guineai játékost, a 18 éves Djibril Contét, aki az NB III-as csapatban 15 meccsen lépett pályára az előző idényben, de több fiatal is érkezett már a győriekhez tesztelésre Afrikából, illetve a nyáron is érkezhetnek még, és nemcsak Győrbe, hanem több hazai, NB I-es és NB II-es klubhoz is.