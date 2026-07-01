Nemzeti Sportrádió

Kanada és Anglia a legveszélyesebb a szögletek után

I. SZ.I. SZ.
2026.07.01. 14:56
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Anglia vb 2026 vb-hírfolyam Kanada
Az Opta új statisztikával rukkolt elő: ki hányszor lőtt kapura közvetlenül szöglet után. Ebben Kanada és Anglia a legerősebb átlagosan hét lövéssel mérkőzésenként.

Az angoloknál Declan Rice és Bukayo Saka, az Arsenal két játékosa a két szögletrúgó, a londoni csapat bajnoki menetelésében kulcsszerepük volt a pontrúgásoknak. Úgy tűnik, ezt az erősséget a válogatott is igyekszik kihasználni, ma éppen Kongó ellen.

 

 

Anglia vb 2026 vb-hírfolyam Kanada
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