Kanada és Anglia a legveszélyesebb a szögletek után
Az Opta új statisztikával rukkolt elő: ki hányszor lőtt kapura közvetlenül szöglet után. Ebben Kanada és Anglia a legerősebb átlagosan hét lövéssel mérkőzésenként.
Az angoloknál Declan Rice és Bukayo Saka, az Arsenal két játékosa a két szögletrúgó, a londoni csapat bajnoki menetelésében kulcsszerepük volt a pontrúgásoknak. Úgy tűnik, ezt az erősséget a válogatott is igyekszik kihasználni, ma éppen Kongó ellen.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik