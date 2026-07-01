Nemzeti Sportrádió

Röplabda: győzelemmel kezdett az Eb-n az U18-as leányválogatott

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.07.01. 13:48
null
Címkék
röplabda utánpótlás utánpótlássport
Szetthátrányból fordítva nyert a görög csapat ellen a magyar válogatott a litvániai U18-as leány röplabda Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában.

Szerdán megkezdte a szereplését a litvániai U18-as leány röplabda Európa-bajnokságon a Kőnig Gábor szövetségi edző vezette magyar válogatott. 

A lányok a görög csapat ellen léptek pályára, és bár az első szettet szoros csatában elveszítették, fordítottak, és végül

3:1 arányú győzelmet ünnepelhettek.

A magyarok csütörtökön a házigazda litvánok ellen méretik meg magukat.

U18-as leány Európa-bajnokság
Lettország (Riga) és Litvánia (Siauliai), július 1-12.

Csoportkör, 1. forduló:
Magyarország – Görögország 3:1 (–23, 19, 24, 17)

A további program:

Július 2., csütörtök
16:30 Litvánia – Magyarország

Július 3., péntek
19:00 Magyarország – Finnország

Július 5., vasárnap
14:00 Magyarország – Franciaország

Július 6., hétfő
14:00 Magyarország – Hollandia

Július 8., szerda
11:30 Magyarország – Németország

Az U18-as leányválogatott Eb-kerete:
Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola
Szüle Anna (libero), UTE
Zsombók Anna (center), Vasas Sc
Sánta Laura (ütő), Vasas Sc
Szabados Emma (feladó), UTE
Kling Dóra (ütő), UTE
Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza
Hámori Panka (ütő), SMAFC
Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE
Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc
Bite Adél (center), Vasas Sc
Vértes Luca (libero), Vasas Sc
Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc
Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc

Szakmai stáb:
Kőnig Gábor Márk (szövetségi edző)
Bedőcs Gergely (másodedző)
Sitku Renáta (másodedző/fizio)
Horváth Márton György (masszőr)
Makra Zoltán (erőnléti edző)
Batári Csaba (statisztikus)
Horváth Ákos Márton (technikai vezető)

(Kiemelt kép forrása: Héraklész Program/Facebook)

 

röplabda utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kajak-kenu: Opavszky Réka végső célja a 2028-as olimpia

Utánpótlássport
4 órája

Röplabda: Pampuch Gréta felnőtt a feladathoz a nagyválogatottban

Utánpótlássport
6 órája

Röplabda: jó formában kezdi meg az Eb-t az U18-as leányválogatott

Utánpótlássport
20 órája

Cselgáncs: Nagy Áron bronzérmes a spanyolországi ifjúsági Eb-n

Utánpótlássport
21 órája

Kajak-kenu: jön a korosztályos vb, irány Kanada!

Utánpótlássport
22 órája

Kézi: a 13-16. helyért folytatja a magyar csapat az U20-as női vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 14:27

Úszás: ezer delfin után több száz cápa a vízben

Utánpótlássport
Tegnap, 10:04

Cselgáncs: Pirbus-Gróf Nóra ezüstérmes az ifjúsági Eb-n

Utánpótlássport
2026.06.29. 18:20
Ezek is érdekelhetik