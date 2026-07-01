Röplabda: győzelemmel kezdett az Eb-n az U18-as leányválogatott

Szerdán megkezdte a szereplését a litvániai U18-as leány röplabda Európa-bajnokságon a Kőnig Gábor szövetségi edző vezette magyar válogatott.

A lányok a görög csapat ellen léptek pályára, és bár az első szettet szoros csatában elveszítették, fordítottak, és végül

3:1 arányú győzelmet ünnepelhettek.

A magyarok csütörtökön a házigazda litvánok ellen méretik meg magukat.

U18-as leány Európa-bajnokság

Lettország (Riga) és Litvánia (Siauliai), július 1-12.



Csoportkör, 1. forduló:

Magyarország – Görögország 3:1 (–23, 19, 24, 17)

A további program:



Július 2., csütörtök

16:30 Litvánia – Magyarország



Július 3., péntek

19:00 Magyarország – Finnország



Július 5., vasárnap

14:00 Magyarország – Franciaország



Július 6., hétfő

14:00 Magyarország – Hollandia



Július 8., szerda

11:30 Magyarország – Németország

Az U18-as leányválogatott Eb-kerete:

Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola

Szüle Anna (libero), UTE

Zsombók Anna (center), Vasas Sc

Sánta Laura (ütő), Vasas Sc

Szabados Emma (feladó), UTE

Kling Dóra (ütő), UTE

Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza

Hámori Panka (ütő), SMAFC

Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE

Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc

Bite Adél (center), Vasas Sc

Vértes Luca (libero), Vasas Sc

Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc

Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc



Szakmai stáb:

Kőnig Gábor Márk (szövetségi edző)

Bedőcs Gergely (másodedző)

Sitku Renáta (másodedző/fizio)

Horváth Márton György (masszőr)

Makra Zoltán (erőnléti edző)

Batári Csaba (statisztikus)

Horváth Ákos Márton (technikai vezető)

(Kiemelt kép forrása: Héraklész Program/Facebook)