Röplabda: győzelemmel kezdett az Eb-n az U18-as leányválogatott
Szerdán megkezdte a szereplését a litvániai U18-as leány röplabda Európa-bajnokságon a Kőnig Gábor szövetségi edző vezette magyar válogatott.
A lányok a görög csapat ellen léptek pályára, és bár az első szettet szoros csatában elveszítették, fordítottak, és végül
3:1 arányú győzelmet ünnepelhettek.
A magyarok csütörtökön a házigazda litvánok ellen méretik meg magukat.
U18-as leány Európa-bajnokság
Lettország (Riga) és Litvánia (Siauliai), július 1-12.
Csoportkör, 1. forduló:
Magyarország – Görögország 3:1 (–23, 19, 24, 17)
A további program:
Július 2., csütörtök
16:30 Litvánia – Magyarország
Július 3., péntek
19:00 Magyarország – Finnország
Július 5., vasárnap
14:00 Magyarország – Franciaország
Július 6., hétfő
14:00 Magyarország – Hollandia
Július 8., szerda
11:30 Magyarország – Németország
Az U18-as leányválogatott Eb-kerete:
Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola
Szüle Anna (libero), UTE
Zsombók Anna (center), Vasas Sc
Sánta Laura (ütő), Vasas Sc
Szabados Emma (feladó), UTE
Kling Dóra (ütő), UTE
Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza
Hámori Panka (ütő), SMAFC
Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE
Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc
Bite Adél (center), Vasas Sc
Vértes Luca (libero), Vasas Sc
Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc
Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc
Szakmai stáb:
Kőnig Gábor Márk (szövetségi edző)
Bedőcs Gergely (másodedző)
Sitku Renáta (másodedző/fizio)
Horváth Márton György (masszőr)
Makra Zoltán (erőnléti edző)
Batári Csaba (statisztikus)
Horváth Ákos Márton (technikai vezető)
(Kiemelt kép forrása: Héraklész Program/Facebook)