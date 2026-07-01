Nemzeti Sportrádió

Jude Bellingham bejelentkezett James Bond szerepére

SMAHULYA ÁDÁMSMAHULYA ÁDÁM
2026.07.01. 12:10
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A Real Madrid angol válogatott közpéppályása, Jude Bellingham elmondta, rajong a brit titkos ügynök filmjeiért, és szívesen szerepelne a legendás sorozat valamelyik darabjában.

Szívesen lenne James Bond az angol válogatott Jude Bellingham, de a középpályás már annak is örülne, ha szerepet kapna a brit titkos ügynök következő filmjében. A Real Madrid futballistája James Corden műsorában beszélt erről a Fox Tv-n. 

„Sokszor kérdezik tőlem, mihez kezdek, ha véget ér a karrierem – mondta Jude Bellingham. – Nos, ha úgy alakul, szívesen szerepelnék egy filmben. Imádom a James Bond-mozikat, az összeset láttam. A régebbieket is Sean Conneryval és Roger Moore-ral. Hatalmas élmény lenne, ha csak háttérszereplőként megjelenhetnék egy Bond-filmben. Persze a legjobban annak örülnék, ha megkapnám a főszerepet – de előbb meg kell tanulni mászni, mielőtt járni akarunk, nem? Bár ha jól tudom, még nem találták meg a következő Bondot…”    

Valóban nem, hiszen 2021-ben mutatták be a Nincs idő meghalni című filmet, s abban Daniel Craig alakította őfelsége titkos ügynökét, az utódját pedig azóta sem találták meg. Mindenesetre aligha Jude Bellingham lesz a befutó, aki jelenleg azért küzd, hogy Anglia 1966 után ismét világbajnokságot nyerjen. Érdekesség, már akkor, a hatvanas években hat hivatalos Bond-mozit is bemutattak. Nem csoda hát, ha a 23 éves középpályás részese akar lenni a legendának.

 

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