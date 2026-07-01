A ZTE amerikai-magyar védőjét nem lepte meg, hogy ennyire jól megy az amerikai csapatnak

A ZTE FC amerikai-magyar védője, Harangi Aiden szerint a társrendező legnagyobb erőssége a csapategysége, és neki nem meglepetés a csapat kiemelkedő szereplése. Az amerikaiak magyar idő szerint éjjel 2 órakor Bosznia-Hercegovinával játszanak a legjobb 16 közé jutásért.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Csütörtök, 2.00: Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!