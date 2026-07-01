Nemzeti Sportrádió

A ZTE amerikai-magyar védőjét nem lepte meg, hogy ennyire jól megy az amerikai csapatnak

Z. A.Z. A.
2026.07.01. 14:37
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A ZTE FC amerikai-magyar védője, Harangi Aiden szerint a társrendező legnagyobb erőssége a csapategysége, és neki nem meglepetés a csapat kiemelkedő szereplése. Az amerikaiak magyar idő szerint éjjel 2 órakor Bosznia-Hercegovinával játszanak a legjobb 16 közé jutásért.
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Harangi Aiden: Az Egyesült Államok a világbajnokságot is megnyerheti

KEZDÉS: 2.00. A Zalaegerszeg amerikai-magyar védője szerint az összetartás és a csapategység az amerikai csapat legnagyobb erőssége.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Csütörtök, 2.00: Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

vb 2026 vb-hírfolyam Harangi Aiden
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