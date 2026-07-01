A Gyirmóttal és a Mosonmagyaróvárral is felkészülési meccset játszik a Besiktas

A gyirmótiak honlapja arról számolt be, hogy a csapat a somorjai edzőtáborban találkozik július 2-án, csütörtökön a török futball egyik legnagyobb múltú és legsikeresebb klubjával, a Besiktassal. A 16-szoros török bajnok, többszörös kupagyőztes isztambuli klubbal történetük során először mérkőznek meg a gyirmótiak, azonban korábban, más nyári felkészülési időszakokban már találkoztak a Francesco Tottival felálló AS Romával, illetve a Paulo Sousa irányította Fiorentinával, továbbá a másik török sztárcsapat, a Galatasaray ellen is pályára léptek.

Ez a találkozó zárt kapuk mögött zajlik majd Somorján.

Három nappal később, vasárnap 17 órától az NB III-as Credobus Mosonmagyaróvár hazai pályán, az MTE Sporttelepen fogadja a Besiktast. Ez a találkozó nem lesz zárt kapus, erre belépőjegy váltásával látogathatnak ki az óvári stadionba a szurkolók.

A jegyek 4990 forintba kerülnek

„A mérkőzés megszervezése meglehetősen gyorsan zajlott – ecsetelte a Nemzeti Sportnak ifj. Drescher Ottó klubigazgató. – Körülbelül két héttel ezelőtt kereste meg klubunkat a közelben edzőtáborozó Besiktas ügynöke, aki eredetileg a nemrég átadott Park Hotel miatt érkezett Mosonmagyaróvárra – ez egyébként egyesületünk tulajdonában álló rekreációs központ, amelyet azzal a céllal hoztunk létre, hogy hosszú távon stabil gazdasági pillért biztosítson klubunk működéséhez. A Besiktas ügynöke a szállodát, a sportlétesítményeinket és a rendelkezésre álló szolgáltatásokat tekintette meg, s a további egyeztetések során merült fel a felkészülési mérkőzés lehetősége. Mindkét fél számára ideálisnak tűnt egy ilyen találkozó, és a részletekben nagyon gyorsan sikerült megállapodnunk. Számunkra ez valódi futballünnep lesz, hiszen még sohasem játszottunk ilyen kaliberű nemzetközi ellenféllel. Biztos vagyok benne, hogy a játékosainknak is óriási motivációt jelent majd pályára lépni egy ilyen nagy múltú és nemzetközileg elismert klub ellen. A mérkőzésen mutatjuk be először csapatunk új, egyedi tervezésű mezét is, amelyet a szurkolók a helyszínen meg is vásárolhatnak. Bízunk benne, hogy ez a mérkőzés nemcsak egy emlékezetes futballesemény lesz, hanem egy hosszú távú nemzetközi kapcsolat kezdete is.”

