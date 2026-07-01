Tóth Anna: A következő egyéni csúcshoz a jó rajt lesz a kulcs

Tóth Anna (jobbra) a birminghami Európa-bajnokságon szeretne a legjobb formában lenni (Fotó: Török Attila)

KÉT MAGYAR GÁTFUTÓ részvétele már biztos az augusztus 10. és 16. között Birminghamben sorra kerülő Európa-bajnokságon. A nemrég az országos csúcsát 12.66-ra javító Kozák Luca mellett a tőle nagyjából egy tizedre lévő Tóth Anna szereplésére is érdemes lesz odafigyelni.

A DVTK 22 éves fiatalja az elmúlt években a különböző korosztályos világeseményeken négyszer is a dobogóra állhatott 100 méteres gátfutásban. Az idén már nincs utánpótlás-eseménye, így a felnőttek közötti megméretéseire tud koncentrálni. A téli időszak még nem úgy alakult, mint tervezte, de szabadtéren már az első pillanattól kezdve a 12.77-es egyénijéhez közel fut.

„Nagyon örülök neki, hogy a legutóbbi két versenyemen jó időt tudtam futni – mondta lapunknak Tóth Anna, aki június közepén előbb Dessauban 12.79-et, majd Koppenhágában 12.81-et teljesített, és Drezdában is volt egy 12.79-e. – A forma megfelelő, jó úton járunk, sokat fejlődtem az alapozás alatt. Még vannak technikai hibák, amelyeken csiszolni kell, de biztató, hogy már júniusban ilyen időket értem el. Fedett pályán a második versenyemen megsérültem, ami négy hét kihagyással járt, ezért a télen már nem tudtam rajthoz állni. A lábam volt sérült, azóta megerősítettük, a tavaszi felkészülésemben nem hátráltatott semmi. Törökországban Kozák Lucával együtt edzőtáboroztunk, majd a botswanai váltó-világbajnokság is jól sikerült.”

A május eleji esemény a 2022-es Eb óta az első váltóversenye volt, már nagyon vágyott rá, hogy újra a csapat tagja legyen. Országos csúcsot szerettek volna futni a lányokkal, ez a második nap sikerült is (43.32), úgyhogy elégedetten tértek haza Gaboronéból.

Mivel az atlétika alapvetően szabadtéri sport, nem mehettünk el szó nélkül az Európát sújtó hőhullám mellett.

„Koppenhágában tökéletes tavaszi időben futhattam, a körülmények kedvezőek voltak a jó futáshoz, ezzel szemben Dessauban kellemetlenül meleg volt. Inkább a délelőtti órákban szoktunk edzeni szinte már mindennap, hogy elkerüljük a sivatagi forróságot. Ha mégis úgy jön ki, hogy a legforróbb időszakban kell lemennem tréningezni, a futófolyosón, egy kicsit hűvösebb helyen tudunk tréningezni” – mondta.

A dániai és németországi viadalhoz hasonlóan a legtöbb egynapos versenyen nem csak egy futásuk van a rövid gátasoknak. Ez a dán fővárosban kapóra is jött neki.

„Szeretem, ha van második esély, Koppenhágában jól is jött, mert az elődöntőben beleakadt a kiemelt lábam az első gátba. Ez eléggé kizökkentett, újra kellett indítanom a mozgást a harmadik gáttól, de azért sikerült kiharcolnom a döntőbe jutást. Ott már kijavítottam a hibámat, még úgy is, hogy nem voltam óvatosabb vagy félénkebb, ugyanúgy maximális erőbedobással tudtam támadni az első gátat. A következő egyéni csúcsom kulcsa a jó rajt lenne, ami versenyen még nem sikerült, de bennem van, edzésen már összejön” – bizakodik.

Mivel ebben az évben nem lesz U23-as Eb, ezért szeretné, ha a birminghami Európa-bajnokságon jönne ki belőle a jó futás és a maximum. Elsősorban saját magához képest szeretne kiemelkedő teljesítményt nyújtani, hogy végre az adott év felnőtt-világeseményén szállítsa a kiugró időt.

„A 2025-ös szabadtéri szezonban magasra tettem a lécet, de ez csakis erőt és motivációt adott, még többet, még jobban szeretném csinálni. Az első két hónap sűrű volt, kilenc versenyem is volt, most kisebb pihenő következik. A Gyulai István-emlékversenyig szeretnénk csiszolni a technikai részen, ahhoz, hogy felkönnyüljünk és elérjük a csúcsformát, most edzésekre van szükség, nem versenyekre.”