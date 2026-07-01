Nemzeti Sportrádió

Bajnokcsapathoz igazolt a Nyíregyházáról távozott csatár – hivatalos

2026.07.01. 12:14
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Szlobodan Babics szerződtetését bejelentette a Szutjeska Niksics (Fotó: facebook.com/FKSutjeska1920)
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Nyíregyháza Szlobodan Babics magyar átigazolás
A Nyíregyháza Spartacus kedden közölte, hogy távozik a klubtól a szerb-montenegrói csatár, Szlobodan Babics, akinek a szerződtetését szerdán jelentette be szülővárosa csapata, a montenegrói bajnok Szutjeska Niksics.

 

„Közös megegyezéssel szerződést bontott Szlobodan Babics és a Nyíregyháza Spartacus” – közölte kedden az NB I-es klub honlapja. A 26 éves csatár 2024-ben érkezett Nyíregyházára és a magyar élvonalban húsz meccsen három gólt szerzett.

Szerdán már a montenegrói első osztályban a legutóbbi idényben aranyérmes Szutjeska Niksics jelentette be a szerződtetését. 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: Hős Zsombor (Vasas FC)
Kölcsönbe érkező: Kaczvinszki Dominik (Újpest FC)
Kölcsönből visszatérők: Alaxai Áron (Paksi FC), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)
Kiszemeltek: Hajós Lőrinc (Vasas FC)
Távozók: Szlobodan Babics (szerb, Szutjeska Niksics – Montenegró), Beke Péter (Kecskeméti TE – kölcsön után végleg), Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva, szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (szabadon igazolható)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (Puskás Akadémia FC, ?), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, majd onnan Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Katona Levente

 

Nyíregyháza Szlobodan Babics magyar átigazolás
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