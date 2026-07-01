Zidane élete formájában okította a brazilokat – vb-múltidézés videókkal

A francia–brazil csata mellett többek között felidézzük…

• hogyan küzdött meg Anglia Kamerunnal az 1990-es torna emlékezetes negyeddöntőjében;

• hogyan működött közre Cristiano Ronaldo akkori manchesteri klubtársa, Wayne Rooney kiállításában 2006-ban;

• hogyan ért el védési rekordot Tim Howard, az amerikai kapus 2014-ben.

Ademir, a brazilok klasszisa

1950: BRAZÍLIA MEGNYERI A CSOPORTDÖNTŐT, ÉS BEJUT A LEGJOBB NÉGY KÖZÉ

Brazília kissé kényelmetlen helyzetben várta a jugoszlávok elleni, csoportdöntőnek is beillő mérkőzést 1950. július 1-jén. A házigazda ugyanis korábban váratlanul pontot vesztett Svájc ellen, így mindenképpen le kellett győznie a jugókat a legjobb négy közé kerüléshez.

Mint a mellékelt filmfelvétel is érzékelteti, a festői Rio de Janeiróban tombolt a vb-őrület. A Maracaná Stadionba bezsúfolódó több mint 140 ezer ember aztán már a mérkőzés 4. percében örömmel nyugtázta, hogy csapatuk sztárja, Ademir megszerzi a vezetést.

A plávik korántsem adták meg magukat, ám amikor Zizinho a 69. percben – nem sokkal azt követően, hogy szabályosnak tűnő gólját nem adták meg – növelte az előnyt, gyakorlatilag biztossá vált: Brazília ott lesz a legjobb négy között. Így is lett. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉS Rio de Janeiro Brazília–Jugoszlávia 2:0 VB 1950, BRAZÍLIA – JÚLIUS 1.

A két Billy: Hamilton, a gólszerző és Bingham, a kapitány (Fotó: Belfast Telegraph)

1982: FOLYTATÓDIK AZ ÉSZAKÍR CSODA

A spanyolországi viadal első júliusi játéknapján a középdöntő második fordulójából rendeztek mérkőzéseket, és az első körben a házigazdákat, továbbá Jugoszláviát is maguk mögé parancsoló északírekben volt még erő egy újabb bravúrra.

Billy Bingham előzetesen nem sokra tartott, ám lelkes játékával sok hívet toborzó csapata a felhők közé ugró Billy Hamilton fejesével szerzett vezetést Ausztria ellen, és bár a szünet után Bruno Pezzey, valamint Reinhold Hintermaier találatával a „sógorok” fordítottak, az amúgy a válogatott nagy gólvágói közé nem sorolható Hamilton újabb fejessel pontot mentett. VIDEÓ ITT!

Észak-Írország néhány nap múlva az elődöntőbe jutás reményében vehette fel a harcot Franciaországgal a 4. csoport utolsó meccsén.

Az 1. csoportban a Szovjetunió Horen Oganyeszjan második félidő eleji kapáslövésével legyőzte Belgiumot, így a belgák kiestek, a szovjetekre pedig ki-ki mérkőzés várt Lengyelország ellen. VIDEÓ ITT!

1990: DRÁMAI HOSSZABBÍTÁS NÁPOLYBAN, ANGLIA KÉT BÜNTETŐVEL MEGÁLLÍTJA KAMERUNT

A világ immár hetek óta Kamerun-lázban égett – egészen pontosan azóta, hogy az olaszországi torna nyitányán az afrikai válogatott legyőzte a címvédő Argentínát. Bobby Robson angol válogatottja azonban úgy tervezte, a július elsejei negyeddöntőben korán értésére adja a zöld mezes csodacsapatnak, hogy a legjobb négybe jutásról ne is álmodozzon. David Platt fejesével gyorsan meg is született az angol vezető gól, csakhogy…

…a szünetben beállt az öreg varázsló, a tornán korábban négy gólt szerző Roger Milla, és az általa kiharcolt büntetőből Emmanuel Kundé hamarosan egyenlített. Négy perc múlva már vezetett Kamerun, a nem sokkal korábban becserélt Eugene Ekeke – Milla passzából – finom mozdulattal átemelte a labdát az angol kapus, Peter Shilton felett.

Volt azonban egy sokra hivatott angol gólvágó is a pályán, bizonyos Gary Lineker, aki nemcsak kiharcolt, hanem értékesített is két büntetőt – így Kamerun végül tényleg megállni kényszerült az elődöntő kapujában. VIDEÓ ITT!

Mezcsere után – búcsúzó kameruniak, az előtérben Francois Omam-Biyik, Stephen Tataw és Roger Milla (Fotó: AFP)

Az angolok akkor már tudták, hogy a következő ellenfelük az NSZK lesz. A nyugatnémetek Csehszlovákiát múlták felül, győztes góljukat Lothar Matthäus lőtte abból a büntetőből, amit az aznap délután különösen elesős kedvében futballozó Jürgen Klinsmann harcolt ki. VIDEÓ ITT!

Az már korábban eldőlt, hogy a másik ágon Olaszország és Argentína küzd meg a döntőbe jutásért.

S ha már elbúcsúzunk a csehszlovák válogatottól, íme egy FIFA-videó, amely összefoglalja az ötgólos Tomás Skuhravy és társai ötmérkőzéses olaszországi szereplését! VIDEÓ ITT!

NEGYEDDÖNTŐ Milánó NSZK–Csehszlovákia 1–0 Nápoly Anglia–Kamerun 3–2, hosszabbítás után VB 1990, OLASZORSZÁG – JÚLIUS 1.

Cristiano Ronaldo (a bal szélen) intézkedik, Wayne Rooneynak nem tetszik (Fotó: AFP)

2006: C. RONALDO „KIÁLLÍTTATJA” ROONEYT, FRANCIAORSZÁG KIEJTI BRAZÍLIÁT

Wayne Rooney itt, Cristiano Ronaldo ott – a Manchester United két fiatal kiválóságának párbajaként harangozták be a németországi világbajnokság Anglia–Portugália negyeddöntőjét 2006. július elsején. A kezdés előtt egymással viccelődő két titán egyike sem szerzett gólt a 120 perces csata során, mégis ők kerültek a középpontba: a 62. percben ugyanis C. Ronaldo is ott tüsténkedett a tetthelyen, sőt egy cinkos kacsintással nyugtázta is, amikor a Ricardo Carvalho ágyékába taposó Rooneyt az általa is erősített heves portugál reklamálás hatására (is) kiállította a játékvezető. (A mérkőzést az argentin Horacio Elizondo vezette, aki később a döntőben is felmutatta a piros lapot – egy bizonyos Zinédine Zidane-nak...)

„Nem bántam meg, amit tettem, mert ha az országodért játszol, akkor annak érdekeit véded. Semmi rosszat nem cselekedtem. Nagy sztorit kreáltak a kacsintásomból, mintha valami látványos előadás zajlott volna le, de ilyenről szó sem volt” – mondta utóbb Ronaldo. Rooney állította, hogy nem szándékosan taposott, ő úgy érezte, vele szemben szabálytalankodtak, aztán a csetepaté során történt, ami történt – futballban előfordul az ilyesmi. „Ő a portugál válogatott tagjaként volt a pályán, én az angol csapatban, és ahogyan én győzni akartam, éppen úgy ő is – így Rooney. – Az öltözőből néztem a folytatást, a srácok fantasztikusan küzdöttek, hogy eljussanak a tizenegyesekig, imádkoztam, hogy meg is nyerjék…. Amikor a kiesés után bejöttek az öltözőbe, mindegyiküktől bocsánatot kértem, mert úgy éreztem, cserbenhagytam őket.” AZ ESETRŐL VIDEÓ ITT!

A következő idény elején szemére is vetették a Manchesterbe visszatérő portugálnak a kacsintást, még arról is szó volt, hogy kénytelen lesz másutt folytatni a pályafutását. Súlyosbító körülmény, hogy a gól nélküli meccset követő tizenegyespárbajt – akárcsak a két csapat két évvel korábbi lisszaboni Eb-negyeddöntőjét – Portugália nyerte meg. A szétlövést Ronaldo találata döntötte el... VIDEÓ ITT!

„Varázslatos!” – és a francia sportlapnak igaza volt…

Sir Alex Ferguson, az MU menedzsere természetesen okosabb volt annál, mint hogy BL-győzelem nélkül hagyta volna távozni kincset érő támadóját…

Az utolsó negyeddöntőben az addig százszázalékosan teljesítő brazil válogatott és a spanyolok legyőzésével új erőre kapó Franciaország csapott össze. S akárcsak a nyolc évvel korábbi vb-döntőben, a franciák ismét jobbnak bizonyultak.

A torna utáni visszavonulását már előre bejelentő Zinédine Zidane csodálatosan futballozott, ereje teljében lévő karmesterként ő adta a passzt Thierry Henrynak, aki góljával végül eldöntötte a frankfurti mérkőzést. VIDEÓ ITT!

NEGYEDDÖNTŐ Gelsenkirchen Portugália–Anglia 0–0, tizenegyesekkel 3–1 Frankfurt Franciaország–Brazília 1–0 VB 2006, NÉMETORSZÁG – JÚLIUS 1.

Vége – de nem Tim Howardon múlt

2014: LENYŰGÖZŐ KAPUSTELJESÍTMÉNY

Tim Howard, az amerikaiak magyar származású kapusa 16 védést mutatott be a belgák elleni nyolcaddöntőben, és noha ezzel nem tudta megakadályozni hősiesen küzdő csapata kiesését, az övé lett a vb-történelem egy mérkőzésre jutó legtöbb védése – legalábbis az efféle statisztikák nyilvántartásának kezdete (1966) óta. Howard védéseiről VIDEÓ ITT!

A világbajnokságok 60. hosszabbításában Kevin De Bruyne és Romelu Lukaku fogott ki rajta. A 2–1-es belga sikerrel biztossá vált, hogy a vb-történelemben elsőként csak csoportelsők jutnak be a legjobb nyolc közé. VIDEÓ ITT!

A korábbi mérkőzésen ugyanis szintén egy addig hibátlan csapat győzött: Argentína egy góllal felülmúlta a szépen helytálló, a hajrában kapufával ijesztgető svájci csapatot. Lionel Messi gólsorozata megszakadt, Ángel Di María győztes góljának előkészítése azonban az ő érdeme. VIDEÓ ITT!

NYOLCADDÖNTŐ Sao Paulo Argentína–Svájc 1–0, hosszabbítás után Salvador Belgium–Egyesült Államok 2–1, hosszabbítás után VB 2014, BRAZÍLIA – JÚLIUS 1.

2018: A TIZENEGYESPÁRBAJOK NAPJA

Spanyolország negyedszer kísérelt meg legyőzni egy világbajnoki házigazdát, és negyedszer sem járt sikerrel. Pedig a vezetés megvolt, majd a későbbiekben a helyzetek is ahhoz, hogy legyűrje Oroszországot. Azonban a hazaiak kapusa, Igor Akinfejev nemcsak a rendes játékidőben védett remekül, hanem a tizenegyespárbajban is: előbb Koke, majd Iago Aspas labdáját hárította a szétlövésben, és mivel a társai nem hibáztak, a szbornaja bejutott a legjobb nyolc közé. A spanyolok csak a tornától búcsúztak, egy világbajnokuk a nemzeti csapattól is: Andrés Iniesta 131 mérkőzést számláló remek válogatott karrierjének utolsó labdaérintése a párbaj első tizenegyesének ellövése volt. Ő nem hibázott; nem rajta múlt, hogy Spanyolország harmadszor vesztett tizenegyespárbajt vb-n, beállítván Anglia és Olaszország (negatív) rekordját. VIDEÓ ITT!

Milyen kár! – ez a spanyol Sport álláspontja; Horvátország eufóriában – ez pedig Vecernji listé

Noha az első négy percben két gól is született (Mathias Jörgensen lövésére Mario Mandzukic válaszolt), sőt ítéltek egy büntetőt a hosszabbításban, szétlövés döntött a játéknap másik nyolcaddöntőjében is. A 116. percben Kasper Schmeichel kivédte Luka Modric büntetőjét, majd a párbajban további kettőt, de ez sem volt elég: Danijel Subasic a szétlövésben védett ki hármat – Horvátország az ő hősiességét ünnepelve jutott be a negyeddöntőbe. VIDEÓ ITT!

NYOLCADDÖNTŐ Moszkva (Luzsnyiki) Spanyolország–Oroszország 1–1 – tizenegyesekkel 3–4 Nyizsnyij Novgorod Horvátország–Dánia 1–1 – tizenegyesekkel 3–2 VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚLIUS 1.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

Középpontban az új-zélandi játékvezető

2022. NOVEMBER 30.: TUNÉZIA–FRANCIAORSZÁG 1–0. A már kiharcolt továbbjutás birtokában a címvédő franciák a tartaléksorukkal álltak fel, és meg is fizették az árát: kínos vereségbe futottak bele. Az egyetlen gólt a Korzikán született, Franciaországban futballozó Vahbi Kazri lőtte a ferencvárosi légiós, Aissa Laidouni labdaszerzése és indítása után. A menet közbeni cserékkel megerősített francia csapat a hajrában hatalmas fölényben játszott, Antoine Griezmann be is talált a kapuba. Matthew Conger, az új-zélandi játékvezető 1–1-gyel újraindította a játékot, majd azonnal lefújta a meccset, a francia televízió le is zárta a közvetítését – és akkor akcióba lépett a VAR-szoba: les. A franciák 24 órán belül hivatalos panasszal éltek, ám azt a FIFA elutasította a szabályzat ama pontjára hivatkozva, amely szerint a helytelenül alkalmazott VAR-eljárás esetén sem lehet utólag megváltoztatni a végeredményt. A presztízsen túl nem volt különösebb tétje az eseménynek, a franciák csoportelsőként továbbjutottak, Tunézia pedig csak a történelmi 1–0-s sikernek örülhetett (először győzte le a korábbi gyarmatosítót, Franciaországot), továbbjutásnak nem. A remek vb-t futó Laidouni még az FTC-hez tért vissza a vb-ről, ám néhány héttel később az Union Berlinbe igazolt: a Bundesliga-szerződéssel élete nagy álma valósult meg. VIDEÓ ITT!