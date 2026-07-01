Nemzeti Sportrádió

Franciaország szórja a gólokat; Mbappé megelőzte Klosét és Ronaldót – statisztika

B. A. P.B. A. P.
2026.07.01. 02:16
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Michael Olise és Kylian Mbappé is hasít (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Kylian Mbappé Svédország Franciaország
A labdarúgó-világbajnokságon a legjobb 32 között Franciaország 3–0-ra legyőzte Svédországot. Mutatjuk a mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatóit!

Franciaország negyedik vb-meccsén is folytatta sorozatát és legalább három gólt szerez. A 2022-es döntőt beleszámítva sorozatban ötödik meccsén szerez Franciaország legalább három gólt, ami új rekord.

A duplázó Kylian Mbappé 27 évesen már 18 vb-meccsen 18 gólnál jár, ezzel megelőzte ezen a meccsen a legutóbb utolért Miroslav Klosét (16), s már csak eggyel van Lionel Messi mögött. Mbappé nyolc gólban vállalt szerepet a vb-n, ami a legtöbb az idei tornán. Világbajnoki debütálása óta Kylian Mbappé több gólban vállalt szerepet (22), mint Cristiano Ronaldo, Vinicius Júnior és Neymar együttvéve (19).

Egy világbajnokságon Pelé adta a legtöbb gólpasszt (6, 1970), Michael Olisének már öt gólpassza van, amivel az élen jár a mostani vébén. Ebből hármat Mbappénak osztott ki. A Real Madrid támadója egyébként ötször lőtt kapura, ebből négy pontos volt, három sikeres cselt mutatott be és 9.93-es értékelést kapott a Whoscored portálnál. Mbappénak kilenc meccsen már tíz gólja van az egyenes kieséses szakaszban, ezzel megelőzve Ronaldót (nyolc gól tíz meccsen) és Léonidast (nyolc gól öt mérkőzésen). A Real Madrid játékosának ez volt a hetedik meccse, amelyen legalább két gólt szerzett.

A francia válogatott 25 lövést eresztett meg a svéd kapura, ez a legmagasabb szám, amit a világbajnokságon elért, a 1998-as, Paraguay elleni nyolcaddöntős mérkőzése óta (37). Emellett 12-szer eltalálták a kaput, ez a legtöbb a franciáknak egy világbajnoki kiesési mérkőzésen 1966 óta. A találkozón három francia játékosnak is magasabb xG-je (várható gólérték) volt, mint a teljes svéd válogatottnak. A 2014-es torna kezdete óta 53 gólt szerzett Franciaország a világbajnokságon, ez 16-tal több, mint bármely másik csapat.

A Real Madrid játékosai már 12 gólt szereztek a világbajnokságon, ami a második legtöbb egy spanyol csapattól. Korábban a királyiak 1998-ban is 12-ig jutottak, míg a Barcelona játékosok 1994-ben 16-ot lőttek.

Franciaország az első, amely sorozatban hét meccset nyer európai ország ellen a világbajnokságon.

A mérkőzés legfontosabb statisztikái

 

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