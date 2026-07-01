Franciaország szórja a gólokat; Mbappé megelőzte Klosét és Ronaldót – statisztika

Franciaország negyedik vb-meccsén is folytatta sorozatát és legalább három gólt szerez. A 2022-es döntőt beleszámítva sorozatban ötödik meccsén szerez Franciaország legalább három gólt, ami új rekord.

🇫🇷📈 France have maintained their record of scoring three or more goals in each of their four games at the World Cup.



If you include the 2022 final, that have now become the first side to achieve that in five consecutive games at the finals. 🔥 pic.twitter.com/vsFXPVycIH — FotMob (@FotMob) June 30, 2026

A duplázó Kylian Mbappé 27 évesen már 18 vb-meccsen 18 gólnál jár, ezzel megelőzte ezen a meccsen a legutóbb utolért Miroslav Klosét (16), s már csak eggyel van Lionel Messi mögött. Mbappé nyolc gólban vállalt szerepet a vb-n, ami a legtöbb az idei tornán. Világbajnoki debütálása óta Kylian Mbappé több gólban vállalt szerepet (22), mint Cristiano Ronaldo, Vinicius Júnior és Neymar együttvéve (19).

Since making his World Cup debut, Kylian Mbappé has more goal involvements (22) than Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior and Neymar combined (19). pic.twitter.com/owKnOMyxv9 — WhoScored (@WhoScored) June 30, 2026

Egy világbajnokságon Pelé adta a legtöbb gólpasszt (6, 1970), Michael Olisének már öt gólpassza van, amivel az élen jár a mostani vébén. Ebből hármat Mbappénak osztott ki. A Real Madrid támadója egyébként ötször lőtt kapura, ebből négy pontos volt, három sikeres cselt mutatott be és 9.93-es értékelést kapott a Whoscored portálnál. Mbappénak kilenc meccsen már tíz gólja van az egyenes kieséses szakaszban, ezzel megelőzve Ronaldót (nyolc gól tíz meccsen) és Léonidast (nyolc gól öt mérkőzésen). A Real Madrid játékosának ez volt a hetedik meccse, amelyen legalább két gólt szerzett.

Michael Olise has more assists (5) than any other player at the World Cup so far. 🅰️🪄 pic.twitter.com/PrkoxEYuZ9 — WhoScored (@WhoScored) June 30, 2026

A francia válogatott 25 lövést eresztett meg a svéd kapura, ez a legmagasabb szám, amit a világbajnokságon elért, a 1998-as, Paraguay elleni nyolcaddöntős mérkőzése óta (37). Emellett 12-szer eltalálták a kaput, ez a legtöbb a franciáknak egy világbajnoki kiesési mérkőzésen 1966 óta. A találkozón három francia játékosnak is magasabb xG-je (várható gólérték) volt, mint a teljes svéd válogatottnak. A 2014-es torna kezdete óta 53 gólt szerzett Franciaország a világbajnokságon, ez 16-tal több, mint bármely másik csapat.

Expected goals:



0.92 — Barcola

0.82 — Olise

0.63 — Mbappé

0.56 — Sweden pic.twitter.com/3Tszg05zBA — StatMuse FC (@statmusefc) June 30, 2026

A Real Madrid játékosai már 12 gólt szereztek a világbajnokságon, ami a második legtöbb egy spanyol csapattól. Korábban a királyiak 1998-ban is 12-ig jutottak, míg a Barcelona játékosok 1994-ben 16-ot lőttek.

12 - Equipos españoles 🇪🇸 con más goles en una misma edición de la Copa del Mundo:



🥇 FC Barcelona en 1994: 16

🥈 Real Madrid CF en 1998: 12

🥈 REAL MADRID CF en 2026: 12 🆕



Marca. https://t.co/Jc9Zqh4N1m pic.twitter.com/ajmEO8oEYz — OptaJose (@OptaJose) June 30, 2026

Franciaország az első, amely sorozatban hét meccset nyer európai ország ellen a világbajnokságon.

France have become the first nation in World Cup history to win seven games in a row against UEFA sides:



◉ 1-0 vs Belgium (2018)

◉ 4-2 vs Croatia (2018)

◉ 2-1 vs Denmark (2022)

◉ 3-1 vs Poland (2022)

◉ 2-1 vs England (2022)

◉ 4-1 vs Norway (2026)

◉ 3-0 vs Sweden (2026)… pic.twitter.com/N0YB9bYcn2 — Squawka (@Squawka) June 30, 2026

A mérkőzés legfontosabb statisztikái