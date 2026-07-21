Az Al-Nasszr harmadszor is kölcsönadta Jhon Duránt, most a Benficának
Harmadszor is kölcsönadta Jhon Duránt az Al-Nasszr: a kolumbiai labdarúgó a 2026–2027-es idény végéig a portugál Benfica játékosa lesz.
A hétfő esti hivatalos bejelentés szerint a Benfica 6.1 millió eurót fizetett a 22 éves támadó kölcsönvételéért, és az idény végén 30 millió euróért megvásárolhatja a játékjogát.
Jhon Durán két éve volt az angol élvonalbeli Aston Villa játékosa, amikor 2025 januárjában megvette az Al-Nasszr.
A Cristiano Ronaldót is foglalkoztató szaúdi klubban 13 bajnoki meccsen nyolc gólt szerzett, de már azon a nyáron kölcsönadták a török Fenerbahcénak, 2026 első felét pedig az orosz Zenit Szentpétervárban töltötte szintén kölcsönben.
A 17-szeres válogatott Durán tagja volt a bő kolumbiai keretnek, ám a világbajnokságra nem vitték el.
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