Az Al-Nasszr harmadszor is kölcsönadta Jhon Duránt, most a Benficának

A hétfő esti hivatalos bejelentés szerint a Benfica 6.1 millió eurót fizetett a 22 éves támadó kölcsönvételéért, és az idény végén 30 millió euróért megvásárolhatja a játékjogát.

Jhon Durán két éve volt az angol élvonalbeli Aston Villa játékosa, amikor 2025 januárjában megvette az Al-Nasszr.

A Cristiano Ronaldót is foglalkoztató szaúdi klubban 13 bajnoki meccsen nyolc gólt szerzett, de már azon a nyáron kölcsönadták a török Fenerbahcénak, 2026 első felét pedig az orosz Zenit Szentpétervárban töltötte szintén kölcsönben.

A 17-szeres válogatott Durán tagja volt a bő kolumbiai keretnek, ám a világbajnokságra nem vitték el.