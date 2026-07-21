Sótonyi László: Egy kis dac is volt bennünk

Gratulálunk az Európa-bajnoki arany­éremhez! Meddig tartott az ünneplés a siker után?

A stáb megnézte a labdarúgó-világbajnokság spanyol–argentin döntőjének végét, utána megbeszélte a srácokkal a junior Európa-bajnokság tanulságait, reggel pedig találkoztunk a reggelinél. Az esti ünneplésnél nem álltunk ott mellettük – maradjunk annyiban, hogy ez a hivatalos verzió. Hétfőn busszal utaztunk vissza Kolozsvárról Balmazújvárosig, onnan mindenki külön ment haza autóval.

Edzőként hogyan érezte, benne volt egy ekkora siker a csapatban?

Tudtuk, hogy a nyolc közé is nehéz lesz bejutni, mert nagyon sűrű és kiegyensúlyozott a mezőny. A sorsolás miatt az is simán megeshet, hogy egy jó csapat kiszorul a nyolcból, így történt a portugálokkal. Mi sem úgy indultunk, hogy a dobogóért is játszhatunk, az alap elhatározásunk a legjobb nyolc volt, de mint mindig, most is volt egy pluszcélunk, a tapasztalatszerzés, és hogy a srácok bárkivel szemben helytálljanak. Ez a jelenlegi gárdára különösen érvényes volt, mert nem az volt helyzet, mint a 2023-as vb-n, hogy tíz emberrel tudtam végig dolgozni, az idei Eb-n a többi csapat előttünk járt fizikailag és egyéni képességekben, amit taktikai és mentális felkészültséggel ellensúlyoztunk.

Született: 1970. április 20., Kaposvár

Sportága: kézilabda

Posztja: irányító-balátlövő

Klubjai játékosként: Veszprém KC (1982–1989, 1992–1998), Bp. Honvéd (1989–1992), Caja Cantabria Santander (spanyol, 1998–2000), Garbel Saragosa (spanyol, 2000–2001), St. Gallen (svájci, 2001–2002)

Válogatottság/gól: 190/518 (1990–2001)

Eredményei játékosként: olimpiai 7. (1992), világbajnoki 4. (1997), 2x világbajnoki 11. (1993, 1999), Európa-bajnoki 6. (1998), Európa-bajnoki 7. (1994), 3x KEK-2. (1993, 1997, 1999), 5x magyar bajnok (1993, 1994, 1995, 1997, 1998), 4x Magyar Kupa-győztes (1994, 1995, 1996, 1998)

Klubjai edzőként: Nagykanizsai Izzó SE (2003–2005), Százhalombatta (2005–2008), Alcoa FKC (női, 2008–2010), Balatonfüredi KSE (2010–2014), Csurgói KK (2014–2017), férfiválogatott (másodedző, 2014–2016), NEKA (2018–), férfi juniorválogatott (2019–)

Eredményei edzőként: junior Európa-bajnok (2026), junior-világbajnoki 2. (2023), junior Eb-5. (2022), 2x NB I 3. (2012, 2014), Magyar Kupa-3. (2010, 2024), Magyar Kupa-4. (2025) SÓTONYI LÁSZLÓ

Hogyan készültek fel a svédek elleni döntőre azután, hogy 16 góllal kaptak ki tőlük a középdöntőben?

Minden világversenyen van egy „lyukas” meccs, nekünk a svédek elleni első találkozó volt. Nem állt össze a védekezés, emiatt nem volt kapusteljesítmény sem, így a svédek végig azt tudták játszani, amire képesek, és a második félidőben már én is úgy forgattam a csapatot, hogy pihentettem a kulcsjátékosokat. Utána elemeztük, mi volt a vereség oka, mit kell másképpen csinálnunk, illetve volt egy nagyon erős mentális tervünk, amelyhez a csapat mérkőzésen alkalmazott védekező- és támadótaktikáját párosítottuk, ezzel elértük, hogy a svédek a tudásuk alatt játszottak, főleg a legjobbjuk, Liam Hultberg. A taktika és a védekezés folyamatos változtatása azt eredményezte, hogy a svéd csapat a döntőben nem tudta azt nyújtani, amit szokott és amire képes.

Felszabadultabbak voltak a döntőben?

Ezt nem mondanám, inkább azt, hogy tudatosabban, és egy kis dac is volt bennünk a 40–24-es vereség után. Nagyon szerettem volna, hogy ezzel a svéd együttessel még egyszer kerüljünk össze, örülök, hogy az élet így hozta, és meg tudtuk mutatni, hogy nem vagyunk rosszabb csapat. Sőt!ú

Miben erős ez a magyar juniorválogatott?

Vannak tehetségeink, akik megértették és tudták alkalmazni a szükséges taktikát és mentalitást. Amikor bajban voltunk, a krízishelyzetekben nem omlottunk össze, hanem összetartottunk és megtaláltuk a megoldást. Ez korábban nem volt mindig így, meccsek mentek el ezen, de mostanra megtanultuk kezelni, és megvolt az eredménye annak, hogy külön szakmai stáb foglalkozott a mentális felkészüléssel. Eredményesen tudtunk játszani az erősebb csapatok ellen is, mert ezek a srácok fel vannak készítve.

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Egyes posztokon kifejezetten úgy tűnt, az egyéni képességek sem rosszak.

A potenciál többekben megvan, de erre a következő egy-két év ad majd választ. Vannak egyéniségek, viszont fizikailag le vagyunk maradva sok poszton, technikailag is sokat kellenne javulni, de csak most kezdődik a munka, remélem, a srácok nem dőlnek hátra ettől a sikertől, és még csak véletlenül sem érzik úgy, hogy megérkeztek. Kritikus időszak jön, ilyenkor sokan elvesznek a sportág számára, mert a felnőttek között nem kapnak annyi lehetőséget, vagy nem tesznek bele elég edzésmunkát. Kezeljük a helyén, a mostani egy utánpótlássiker, a felnőttszinthez fel kell lépniük a következő lépcsőfokokon is: az adja meg ennek a sikernek az igazi értékét, hogy mennyien érkeznek meg a felnőttválogatottba is. A 2023-as csapatból már tizenegyen ott vannak, ők a klubjukban is meghatározó szerepet kapnak, a mostani gárdából viszont még van, aki a másodosztályban kézilabdázik, szóval a következő évek lesznek döntő fontosságúak.