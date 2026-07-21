Kl-selejtező: Luxemburgban kis portugál csodacsapat vár az ETO-ra

Újrakezdés: az ETO FC hosszú hetek várakozása ellenére már az első akadályon fennakadt a Bajnokok Ligájában a Víkingur Reykjavík ellen, így kedd este ott folytatja (az ellenfél kérése és az UEFA jóváhagyása következtében nem csütörtökön, hanem kedden lesz a meccs), ahol tavaly elkezdte, a Konferencialiga második fordulójában. A klubtörténet 67. és 68. nemzetközi kupamérkőzése következik, a zöld-fehéreket először sorsolták össze luxemburgi csapattal. Az Atert Bissen szintén a Bajnokok Ligájában kezdte, a feröeri KÍ ellen esett ki 4–2-es összesítéssel, kettős vereséggel. Luxemburgban a második világháború óta nagy lélekszámú portugál diaszpóra él, s ez nemcsak a válogatott összetételén, hanem a csapatokon is látszik: az Atert Bissen elnöke, Carlos Teixeira, vezetőedzője, Vítor Pereira, valamint játékosállománya jelentős hányada portugál vagy kettős állampolgár (több marokkói, valamint francia futballistája is van).

A klub felemelkedése 2023-ban kezdődött, veretlenül megnyerte a harmad­osztályt, a következő idényben harmadik helyet és osztályozóval feljutást ért el a másodosztályban, majd története első élvonalbeli idényében bajnok lett. Hihetetlen történet, és egyértelmű, hogy tudatos építkezéssel, no meg persze jelentős befektetéssel ért el idáig a klub. Természetesen nem súlyos eurómilliókra kell gondolni, hiszen a keret becsült össz­értéke (2.6 millió euró) nagyjából a fele az ETO-t kiejtő Víkingurénak (nem mintha a keretértékek számítottak volna a BL-párharc során), de luxemburgi szinten példásan gondoskodnak a klubról a vezetők pénzügyileg, s ami még fontosabb, szakmailag. Három belső védős felállással játszik a csapat, s szakmai partnerünk, a Cube szerint nemcsak hogy a labda van többet a bal oldalon, lehetőségei többségét is onnan alakítja ki. A KÍ ellen két rendkívül szoros meccsen kapott ki, de az ETO-hoz hasonlóan nem állt még készen a legrangosabb európai kupasorozatban a továbbjutásra.

A győri vezérkar a BL-kiesés után aktivizálta magát, Viktor Djukanovics a Hammarbytól jött kölcsönbe a csapathoz. Az előző két mérkőzést látva már egy támadó érkezése is hatalmas segítség Efraín Juáreznek, ráadásul a monte­negrói csatár balszélsőként és centerként is bevethető. Nem véletlen, hogy korábban hétmillió euróra is becsülték a piaci értékét, s persze az sem, hogy egy-két év alatt ez az összeg a harmadára esett vissza. Úgy tudjuk, a szakmai stáb nagy reményeket fűz a támadóhoz, megfigyelései alapján néhány idényen belül az egyik elitligában találhatja magát a tehetsége alapján, viszont a hozzáállásán, a koncentrációján javítania kellene. Nfansu Njie újra a szélen futballozhat, de ha Claudiu Bumba marad a kezdőcsapatban, a gambiai játékos a második félidőben jelenthet friss erőt.

A múlt héten szerződtetett Modou Lamin Mass után hamarosan Nfansu Njie második honfitársát is bejelenti az ETO. Július 11-i értesülésünk Viktor Djukanovicshoz hasonlóan beigazolódott, ugyanis valóban leigazolta a klub a múlt héten Modou Lamin Marongot, a Somorja és a Nyíregyháza korábbi csatárát, csak a hivatalos bejelentés nem történt még meg. Az MLSZ, illetve egyéb statisztikákkal foglalkozó oldalak is a zöld-fehérek játékosaként kezelik már, sőt hivatalosan a győriek meccskeretébe is bekerült az UEFA tájékoztatása alapján. (Az is előfordulhat, hogy a belga kupagyőztes és 2025-ös bajnok Royale Union Saint-Gilloise-ból érkezik két labdarúgó. Belga értesülések szerint az Union megválik 22 éves svájci csatárától, Marc Gigertől, valamint 21 éves szenegáli belső védőjétől, Mamadou Barrytól. Lapunk információi szerint az ETO FC puhatolózik a két játékossal kapcsolatban, de a szerződéskötéstől még távol állnak a felek.)

Két futballista érkezése nem oldja meg az elmúlt két nemzetközi kupameccsen látott súlyos problémákat a keret mélységét illetően, de jelentősen javíthat az esélyeken. A Bajnokok Ligája-kiesést a saját és a magyar futball érdekében is muszáj továbbjutással feledtetnie az ETO-nak, ehhez az első lépés, hogy 2014 után végre idegenben is nyerjen egy meccset a nemzetközi színpadon.

Az ETO FC a mérkőzés előtti utolsó edzését hétfő délben tartotta, és este utazott Luxemburgba, így sajtótájékoztatóra nem került sor.