Nemzeti Sportrádió

Exkluzív interjút adott lapunknak a 2008-as Európa-bajnok spanyol csapat tagja

BORSOS LÁSZLÓ (Mexikóváros)BORSOS LÁSZLÓ (Mexikóváros)
2026.07.02. 11:37
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vb 2026 vb-hírfolyam Marcos Senna Spanyolország
Exkluzív interjút adott lapunknak Marcos Senna, aki 2008-ban Európa-bajnok lett Spanyol­országgal. A korábbi nagyszerű középpályás szerint a spanyol válogatott egyre jobban teljesít, beszélt többek között Rodri és Pedri jelentőségéről, Lamine Yamal szerepéről és az aranyérem megszerzésének esélyéről.  A spanyol válogatott este Ausztriával játszik.
Foci vb 2026
37 perce

Marcos Senna: Szívesen játszottam volna együtt Rodrival és Pedrivel

KEZDÉS: 21.00. Exkluzív interjút adott lapunknak a 2008-ban Európa-bajnok középpályás, aki a spanyol aranyérem megszerzésének esélyéről is beszélt.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
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21.00: Spanyolország–Ausztria, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

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