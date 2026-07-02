Exkluzív interjút adott lapunknak a 2008-as Európa-bajnok spanyol csapat tagja

Exkluzív interjút adott lapunknak Marcos Senna, aki 2008-ban Európa-bajnok lett Spanyol­országgal. A korábbi nagyszerű középpályás szerint a spanyol válogatott egyre jobban teljesít, beszélt többek között Rodri és Pedri jelentőségéről, Lamine Yamal szerepéről és az aranyérem megszerzésének esélyéről. A spanyol válogatott este Ausztriával játszik.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

21.00: Spanyolország–Ausztria, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!