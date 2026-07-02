Marcos Senna: Szívesen játszottam volna együtt Rodrival és Pedrivel

A CSOPORTELSŐSÉGET megszerezte, az igazi kérdésekre azonban mostantól kell választ adnia Spanyolországnak. A Zöld-foki-szigetek elleni gól nélküli döntetlen után a Szaúd-Arábia felett aratott látványos győzelemmel javított, majd az Uruguay elleni feszült mérkőzésen is teljesítette feladatát, ám a kieséses szakaszban már minden hiba végzetes lehet.

A csapat utolsó csoportmeccsét követően kereste meg lapunk Marcos Sennát, a Villarreal korábbi klasszisát, a 2008-ban Európa-bajnoki címet szerző spanyol válogatott meghatározó középpályását, aki készséggel válaszolt kérdéseinkre. Ausztria vár Spanyolországra a harminckettő között, a korábbi 28-szoros válogatott labdarúgó egyértelművé tette: valójában a csoportkör után kezdődik el a világbajnokság.

Senna szerint az Uruguay elleni találkozó azért volt hasznos, mert már a kieséses szakasz keménységét idézte.

„Úgy gondolom, éppen ilyen mérkőzésre volt szüksége Spanyolországnak, és megtette, ami a csoportelsőséghez kellett – mondta lapunknak a július 17-én az ötvenedik életévét betöltő korábbi labdarúgó. – Uruguaynak legalább egy pontot kellett szereznie a továbbjutáshoz, ezért biztos volt, hogy megnehezíti a spanyolok helyzetét. Erőnlétileg megterhelő meccs volt, sok szabálytalansággal, és szerintem a játékvezető túl sok mindent engedett az ellenfélnek. Ez nagyjából össze is foglalja a csoportkört, de most kezdődik az igazi torna.”

A spanyolok útja ugyanakkor nem indult ilyen meggyőzőn. A Zöld-foki-szigetek elleni gól nélküli döntetlen után sokan már a támadójáték hatékonyságát kérdőjelezték meg, Marcos Senna szerint azonban azon az estén szinte minden az ellenfél kezére játszott.

„Olyan csapattal találkoztak, amely nagyon jól védekezett, a kapusa, Vozinha pedig élete meccsét játszotta. Amikor nem jön a gól, az ember elkezd szorongani, és szinte úgy érzi, már a másodikat akarja megszerezni, mielőtt az elsőt belőtte volna. A világbajnokság azonban ilyen: minden mérkőzés nehéz, nincsenek könnyű találkozók. Ha korán gólt szerzel, minden megnyílik, és könnyebbé válik a meccs. A nyitányon ez nem történt meg, de senki sem kételkedett benne, hogy Spanyolország végül megtalálja a ritmusát. A második csoportmérkőzésen már igazán jól játszott.”

Marcos Senna

Marcos Sennánál aligha lehetne hitelesebb embert kérdezni a spanyol középpálya egyensúlyáról. A 2008-as Eb-n ő biztosította a hátteret Xavi és Andrés Iniesta párosa mögött, így pontosan tudja, mennyit ér a labdabiztonság és a tempó szabályozása.

„Amikor egy csapat jól működik, az általában azt jelenti, hogy a középpálya kézben tartja a mérkőzést, ez sokkal nagyobb esélyt ad a győzelemre. Spanyolország szerencsés, hogy olyan játékosai vannak, mint Rodri és Pedri, akik szinte minden meccset irányítanak a labdabirtoklás vagy a játék ritmusának diktálása révén. Hatalmas előny, hogy mindketten a csapatunkat erősítik, jelenlétük valódi luxus. Mindig a középpályásokat figyelem a leginkább, mert én is azon a poszton játszottam. Szívesen futballoztam volna Pedri és Rodri mellett – mindkettő hihetetlen képességű, világklasszis játékos, öröm lett volna megosztani velük a középpályát.”

A Zöld-foki-szigetek elleni találkozó azt is megmutatta, hogy a mélyen védekező ellenfelekkel szemben a türelem könnyen görcsösségbe fordulhat, a korábbi nagyszerű futballista szerint azonban nem érdemes abból a találkozóból messzemenő következtetést levonni.

„Ha a Zöld-foki-szigetek tízszer ugyanígy játszana Spanyolország ellen, kilencszer Spanyolország nyerne. Gavi a bal oldalon kezdett, és nemigen tudott bekapcsolódni a játékba, a gól elmaradása miatt egyre nőtt a feszültség, az ellenfél pedig tökéletesen hajtotta végre a tervét. Az első gól megszerzése lett volna a kulcs, hiszen amint Spanyolország betalál, a mély védelmi blokkok rendszerint szétesnek. Aznap ez egyszerűen nem történt meg. Szokatlan mérkőzés volt, és nem hiszem, hogy gyakran látjuk majd így szenvedni a spanyol válogatottat.”

A támadójáték kiszámíthatatlanságát leginkább Lamine Yamal adja, ám beszélgetőpartnerünk nem tart attól, hogy a kieséses szakaszban túlságosan is a fiatal szélsőtől függ majd a csapat.

„Lamine különleges játékos: kiszámíthatatlan, és képes a semmiből is létrehozni valamit. Ha nem játszik, vagy az ellenfelek megakadályozzák abban, hogy hatással legyen a mérkőzésre, Spanyolországnak nehezebb lehet helyzeteket kialakítania, de ebben a keretben rengeteg támadóopció van, ezért nem hiszem, hogy valaha is teljesen függővé válnának tőle. Azt viszont meg kell jegyeznem, hogy Pau Cubarsí nyűgözött le a leginkább a csapatból, kiemelkedő világbajnoksága van.”

Nem kerülhettük meg zárásként a kérdést: felülhet-e a világ trónjára a spanyol válogatott?

„Kétezertízben a dél-afrikai világbajnokságon Spanyolország kiemelkedően játszott a Németország elleni elődöntőben, a hollandok elleni döntő viszont sokkal kiegyenlítettebb volt. Szerintem a miénk volt a jobb csapat, és megérdemeltük a győzelmet, de egyáltalán nem volt könnyű mérkőzés. A mostani válogatott minden meccsel fejlődik. A cél a döntő, és hiszem, mindene megvan ahhoz, hogy eljusson odáig. Bízom a csapatban, és biztos vagyok benne, hogy a spanyol szurkolók is hisznek abban, hogy végigmehet az úton, és megnyerheti a világbajnokságot.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

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