Nemzeti Sportrádió

Előrehozhatják az Anglia–Mexikó meccset az időjárási előrejelzések miatt

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.03. 21:52
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Mexikóvárosban kedd este ilyen villámok csaptak fel (Fotó: Getty Images)
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Hat órával előrehozhatják az eredetileg magyar idő szerint hétfő hajnali két órakor kezdődő Anglia–Mexikó nyolcaddöntőt a labdarúgó-világbajnokságon az időjárási előrejelzések miatt, ugyanis vihar várható aznapra Mexikóvárosba.

A The Guardian számolt be arról, hogy a helyi idő szerint vasárnap 18 órára kiírt összecsapást aznap délben játszhatják le, mivel viharra számítanak aznap este Mexikóvárosban. Ha így lesz, akkor Magyarországon a meccs hétfő 2 óra helyett vasárnap 20 órakor kezdődik majd.

A lap szerint az Angol Labdarúgó-szövetséget megdöbbentette, hogy egyáltalán fontolóra veszik a találkozó előrehozatalát ilyen rövid idővel az összecsapás előtt, mivel például rengeteg angol szurkoló úgy tervezte meg az utazását, hogy a 18 órakor kezdődő meccsre érjen oda az Azték Stadionba.

Azt még nem tudni, mikor születhet döntés az ügyben.

A 2026-os vb-n eddig két mérkőzést befolyásolt az időjárás: a Franciaország–Irak csoportmeccs (3–0) a szünetben két órára félbeszakadt, míg a Mexikó–Ecuador találkozó (2–0) a legjobb 32 között egy órával később kezdődött az eredeti tervekhez képest a vihar miatt.

 

Mexikóváros vb 2026 angol válogatott mexikói válogatott
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