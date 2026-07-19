Nemzeti Sportrádió

Deschamps így még nem járt a francia kispadon

H. Á.H. Á.
2026.07.19. 00:05
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foci vb 2026 Anglia vb 2026 Franciaország statisztikák

A francia kispadtól búcsúzó Didier Deschamps szövetségi kapitány az utolsó mérkőzéséig várt, hogy ilyen megalázó félidei eredményt kelljen megélnie. A korábbi 186 válogatott mérkőzésén egyszer sem fordult elő az általa irányított francia válogatottal, hogy a szünetben 4–0-ra vezessen az ellenfél. Sőt, 4–0-s francia hátrányt is csak egyszer kellett átélnie a kispadon, és arra valószínűleg még jól emlékszik: a tavalyi Nemzetek Ligája-döntőben Spanyolország a 2–0-s szünetbeli eredmény után az 55. percben már 4–0-ra vezetett. A vége 5–4 lett a spanyoloknak. Amúgy a franciák 1968 áprilisa óta először kaptak négy gólt az első félidőben – akkor Jugoszlávia rámolt be nekik ennyit Eb-selejtezőn.

 

foci vb 2026 Anglia vb 2026 Franciaország statisztikák
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