Deschamps így még nem járt a francia kispadon

A francia kispadtól búcsúzó Didier Deschamps szövetségi kapitány az utolsó mérkőzéséig várt, hogy ilyen megalázó félidei eredményt kelljen megélnie. A korábbi 186 válogatott mérkőzésén egyszer sem fordult elő az általa irányított francia válogatottal, hogy a szünetben 4–0-ra vezessen az ellenfél. Sőt, 4–0-s francia hátrányt is csak egyszer kellett átélnie a kispadon, és arra valószínűleg még jól emlékszik: a tavalyi Nemzetek Ligája-döntőben Spanyolország a 2–0-s szünetbeli eredmény után az 55. percben már 4–0-ra vezetett. A vége 5–4 lett a spanyoloknak. Amúgy a franciák 1968 áprilisa óta először kaptak négy gólt az első félidőben – akkor Jugoszlávia rámolt be nekik ennyit Eb-selejtezőn.

4 - France have conceded four first half goals for the first time since a EURO qualification match against Yugoslavia in April 1968.



WOW. pic.twitter.com/SePSwONNA8 — OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2026