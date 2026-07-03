Damián Pedrosa: Az argentinok a jelenlegi formájukban megnyerhetik a vb-t

– Tetszik Argentína eddigi világbajnoki teljesítménye?

– Még annál is jobban teljesít a válogatott, mint amire a torna előtt számítottam – válaszolta lapunk kérdésére Damián Pedrosa, az NB I-ben szereplő, az előző idényben Magyar Kupa-ezüstérmes ZTE FC 34 esztendős argentin ügyvezető elnöke. – Nagyon stabil, magabiztos, stílusos csapatot látok. A futballisták pontosan tudják, hogyan akarnak játszani, és bizonyos szempontból még következetesebbnek is tűnnek, mint a kétezerhuszonkettes világbajnokság elején, amelyet végül megnyertek. Meglepett, hogy már most elértek arra a magas szintre.

– Lionel Messi harminckilenc évesen is fantasztikusan játszik, minden meccsen betalált, hat góljával – a francia Kylian Mbappéval holtversenyben – vezeti a góllövőlistát. Hogyan látja az ő szerepét?

– Harminckilenc évesen is meghatározó futballista, nemcsak a játéka, hanem a személyisége miatt is. Minden mérkőzésen képes meglepetést szerezni. Ha fitt marad, és a csapat továbbra is ilyen jól működik, nem látom okát, miért ne tudná így folytatni, és folyamatosan gólokat szerezni a tornán. Sohasem szabad leírni és alábecsülni őt, elképesztően nagy sportoló.

– Argentínának a Zöld-foki-szigetek elleni találkozóval kezdődik a kieséses szakasz. Nem tűnik megoldhatatlan feladatnak a nyolcaddöntőbe jutás…

– A világbajnokságon nincs könnyű ellenfél, láttunk már meglepetéseket, de arra számítok, hogy Argentína teljes mértékben uralja a mérkőzést. Ha a játékosok maximálisan koncentrálnak és a megszokott szintjüket hozzák, jó esélyük van a továbbjutásra. Ám egyáltalán nem számítok könnyű menetre, nem szabad lebecsülni a Zöld-foki-szigetek válogatottját.

Damián Pedrosa (Fotó: ztefc.hu)

– Az argentinok szerencsések voltak, hiszen egyértelműen a jóval könnyebb ágra kerültek, az elődöntőig sima út vezethet, ott jöhetne adott esetben Brazília vagy Anglia.

– Tény, Argentína a kedvezőbb ágra került, könnyebb lehet az útja a döntőig. Bár ahogy az imént mondtam, a világbajnokságon nincs könnyű ellenfél – ezt már láthattuk ezen a tornán is. Minden csapat megérdemelten jutott el a kieséses szakaszba, itt pedig egy pillanatnyi kihagyásért is súlyos árat lehet fizetni. Az viszont nem kérdés, hogy az eddig látottak alapján Argen­tínát joggal tartják az egyik nagy esélyesnek, de ha ismét világbajnok akar lenni, meg kell őriznie jelenlegi formáját és dinamikáját.

– Az ágrajzot és a csapat erősségét elnézve sokan már most a címvédésről beszélnek. Argentínában hogyan vélekednek?

– Argentínában imádják a futballt: nemcsak egy sportág, hanem életforma. A világbajnokság az összes embert lázba hozza. A torna idején megáll az egész ország, az emberek – nők, férfiak, gyerekek, idősek – csak erről beszélnek, kizárólag a vb körül forognak a gondolataik. Mondhatnám, ilyenkor csak a futballt lélegzik be. Igen, sokat várnak a nemzeti csapattól szemben. Argentínának mindig szüksége van boldog pillanatokra, márpedig a nép számára a futball jelentheti az egyik örömforrást. Szenvedélyesek vagyunk, a válogatott pedig ezt testesíti meg. Imádják a csapatot, és bíznak a kiemelkedő szereplésében.

– Ha már az argentin emberek és a futball viszonya szóba került: önnek mi volt az első világbajnoksággal kapcsolatos emléke?

– Az első igazán tiszta vb-emlékem az 1998-as franciaországi torna, még akkor is, ha nem az volt a legjobb vb Argentína számára, hiszen a negyeddöntő jelentette a végállomást. No de milyen csapatunk volt! Gabriel Batistuta, Carlos Roa, Hernán Crespo, Juan Sebastián Verón, Javier Zanetti. Ők mind erősen kötődnek a gyermekkori emlékeimhez a válogatottról.

– Argentínában Diego Maradona nevét a mai napig imába foglalják. Önre is nagy hatással volt?

– Még szép! Egyfelől hihetetlen játékos volt, másrészt olyan értékeket képviselt, mint az alázat, az áldozatvállalás, a nehézségek leküzdése és a szolidaritás. Maradona megtanított és ma is tanít arra, hogy áldozatokat hozzak, másokra gondoljak, és mindig próbáljam bevonni és képviselni a közösséget. Összehasonlítása Messivel igazságtalan, mert különböző korszakban játszottak, különböző körülmények között, és mindketten a saját módjukon hagytak rendkívüli örökséget. Mi, argentin futballrajongók rendkívül szerencsések vagyunk, hogy a játék történetének legnagyobbjai közül kettő is az országunkban született. Ahelyett, hogy összehasonlítanánk őket, én inkább élvezem és értékelem azt, amit mindketten adtak a futballnak.

Argentína négy éve megnyerte a világbajnokságot, régóta dédelgetett vágya teljesült ezzel Lionel Messinek (Fotó: AFP)

– Az idei vb-n mely csapatok esélyesek az aranyéremre Argentína mellett?

– Franciaország, Anglia és Spanyolország. Ezekben a csapatokban megvan a tudás, a tapasztalt és a keret mélysége ahhoz, hogy világbajnok legyenek. Érdemes figyelni Kolumbiára is, kitűnő teljesítményt nyújt, mindenkinek kellemetlen ellenfél lehet, messzire juthat a tornán. És ne felejtsük, a negyeddöntőben

Argentína–Kolumbia mérkőzés lehet.

– Legutóbb 1962-ben volt vb-n címvédés Brazília révén. Mekkora siker lenne ez most Argentínának?

– Hatalmas teljesítmény egymás után két világbajnokságot megnyerni. Nehéz megvédeni a vb-címet, ha sikerül, ez a generáció még előkelőbb helyre kerül a történelemkönyvekben. Ugyanakkor a négy évvel ezelőtti diadal az én korosztályom számára már önmagában különleges. Az előző vb-győzelmet megelőzően 1986-banban ért a csúcsra a válogatott, sokan még nem is éltek vagy túl kicsik voltak akkor. Ezért az újabb aranyérem rendkívüli lenne, de a négy évvel ezelőtt átélt boldogság annyira erős és jelentős volt, hogy örökre felejthetetlen marad az argentin embereknek.

Queiroz elégtételt venne korábbi csapatán

Kolumbia esélyesként lép pályára Ghána ellen, azonban nagy kérdés, a rivális masszív védekezésének megtalálja-e az ellenszerét.

Carlos Queiroz (Fotó: AFP)

JÓTÉKONY HOMÁLY FEDI, a kolumbiai játékosok valóban meg akarták-e buktatni a válogatott szövetségi kapitányát, Carlos Queirozt, amikor 2020. november 17-én 6–1-re elvesztették az Ecuador elleni világbajnoki selejtezőt, mindenesetre az arcpirító vereség nem maradt következmények nélkül: két héttel később menesztették a portugál szakembert. A váltás ellenére Kolumbia lemaradt a 2022-es katari tornáról, a 73 esztendős Carlos Queiroz azóta megjárta Egyiptom, Irán, Katar és Omán kispadját is, és szombat hajnalban Ghána kapitányaként próbálja borítani a papírformát korábbi dél-amerikai kenyéradója ellen.

„Kolumbia nagyon jó csapat, technikailag minőséget képvisel, ráadásul olyan veszélyes játékosai vannak, mint James Rodríguez és Luis Díaz. Azonban készen állunk a mérkőzésre, megvannak a saját erősségeink, a fizikai felkészültségre, a szervezettségre és a csapatszellemre gondolok. Ez már a kieséses szakasz, harcolni fogunk, és megpróbálunk futballtörténelmet írni” – mondta supersport.com-nak a találkozó felvezetésében a portugál tréner.

Való igaz, Kolumbia futballját nagyban meghatározza a két klasszis teljesítménye, különösen a Bayern München szélsőjétől, Luis Díaztól remélnek sokat a szurkolók. A 29 esztendős labdarúgó az első csoportmeccsen góllal és gólpasszal segítette csapatát Üzbegisztán (3–1) legyőzéséhez, és bár utána Kongó (1–0) és Portugália (0–0) ellen is kevésbé ment neki a játék, egyértelműen a különbséget jelentheti a Ghána elleni összecsapáson. Borítékolható, hogy Kansas Cityben Kolumbia játssza a kezdeményezőbb futballt, ugyanakkor azzal Néstor Lorenzo szövetségi kapitány is tisztában van, nem mehetnek fejjel a falnak.

„Ghána nagyon veszélyes csapat, játékosai erősek, a labdaszerzés után gyorsan mennek át ellentámadásba, ráadásul van tapasztalatuk a kieséses szakaszban szükséges futballról. Nagyon tiszteljük az ellenfelünket, ugyanakkor a saját erősségeinkre koncentrálunk, megpróbáljuk ráerőltetni a stílusunkat.”

Z. A.