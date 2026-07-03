Nemzeti Sportrádió

Csaknem 25 millió forintot nyert egy Pest vármegyei Tippmix-játékos

R. D. P.R. D. P.
2026.07.03. 09:42
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foci vb 2026 Tippmix sportfogadás

Rekordnyeremény született a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Tippmix-fogadásai között: egy Pest vármegyei játékos 7000 forintos össztéttel 24 692 500 forintot nyert egy három eseményből álló szelvénnyel.

Foci vb 2026
2026.02.11. 06:42

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A fogadó 3527.50-es összszorzót ért el, miután helyesen tippelte meg a Spanyolország–Ausztria mérkőzés első félidejének pontos eredményét, a Portugália–Horvátország találkozó végeredményét, valamint a Svájc–Algéria meccs kimenetelét és gólszámát. Utóbbi találkozón Svájc 2–0-ra győzött, ezzel vált teljessé a nyertes szelvény.

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