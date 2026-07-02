Algéria szövetségi kapitánya úgy ismeri a svájci válogatottat, mint a tenyerét

Az algériai kispadon ül a Svájc elleni párharc központi alakja: a bosnyák-svájci szövetségi kapitány, Vladimir Petkovic első kézből ismeri a svájci válogatottat, miután 2014 és 2021 között irányította. Kezdés reggel 5 órakor.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

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Péntek, 5.00: Svájc–Algéria, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!