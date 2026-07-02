Nemzeti Sportrádió

Algéria szövetségi kapitánya úgy ismeri a svájci válogatottat, mint a tenyerét

B. Z.B. Z.
2026.07.02. 13:37
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vb 2026 vb-hírfolyam Algéria Svájc
Az algériai kispadon ül a Svájc elleni párharc központi alakja: a bosnyák-svájci szövetségi kapitány, Vladimir Petkovic első kézből ismeri a svájci válogatottat, miután 2014 és 2021 között irányította. Kezdés reggel 5 órakor.
Foci vb 2026
1 órája

Vladimir Petkovic svájci múltja jelentős előny lehet az algériai válogatottnak

KEZDÉS: 5.00. A szakember tökéletesen ismeri az ellenfél játékfelfogását.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
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Péntek, 5.00: Svájc–Algéria, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

vb 2026 vb-hírfolyam Algéria Svájc
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